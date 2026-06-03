Campobasso, sei podi per la Polisportiva Pegasus di Trivento

La ASD Polisportiva Pegasus ha partecipato alla gara outdoor di tiro con lâ€™arco disputata il 2 giugno a Campobasso, conquistando diversi piazzamenti nelle varie divisioni e categorie.





Nellâ€™Arco Ricurvo Senior Maschile, Manuel Florio ha ottenuto la medaglia di bronzo. Medaglia dâ€™argento, invece, per Deborah Griguoli nella categoria Junior Femminile Arco Ricurvo. Soddisfazione anche per gli atleti impegnati nellâ€™Arco Nudo. Irene Scampoli ha conquistato la medaglia dâ€™argento nella categoria Senior Femminile, mentre Peppino De Innocentis ha ottenuto la medaglia di bronzo nella categoria Senior Maschile. Nellâ€™Arco Compound Senior Maschile, Domenico Del Castello Ã¨ salito sul gradino piÃ¹ alto del podio conquistando la medaglia dâ€™oro, mentre Benedetto Parisi ha chiuso al terzo posto con la medaglia di bronzo. Nella categoria Ragazzi Femminile Arco Compound, Jessica Kaur, classe 2014, ha conquistato la medaglia dâ€™oro.

La trasferta nel capoluogo si conclude con un bilancio positivo per la societÃ triventina, che torna dalla competizione con sei piazzamenti sul podio. Il presidente Elio Fierro si congratula con tutti gli atleti per lâ€™impegno profuso e per i risultati ottenuti.



