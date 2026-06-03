San Salvo presenta il cartellone estivo 2026: da Noemi al Diorama Festival

È stato presentato questa mattina, nell’Aula Consiliare del Comune di San Salvo, il calendario delle manifestazioni estive 2026, un programma ricco e articolato che accompagnerà cittadini e visitatori per tutta la stagione con eventi culturali, turistici, musicali, sportivi e di intrattenimento.

Ad aprire la conferenza stampa è stata il sindaco Emanuela De Nicolis, che ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale insieme alle associazioni, agli operatori culturali, agli sponsor e a tutti coloro che hanno contribuito alla costruzione del cartellone. «Questo calendario rappresenta il risultato di un lavoro corale e condiviso. Ringrazio le associazioni del territorio, gli enti, gli sponsor e tutti i collaboratori che hanno partecipato alla sua realizzazione. La cultura, il turismo e gli eventi sono strumenti fondamentali di crescita e valorizzazione della nostra città. Continuiamo un percorso iniziato anni fa, con l’obiettivo di rendere San Salvo sempre più attrattiva e vivace, investendo in iniziative di qualità che producono risultati non solo nell’immediato ma anche nel lungo periodo», ha dichiarato il sindaco.

Successivamente è intervenuta la consigliera delegata alla Cultura Maria Travaglini, che ha illustrato il programma culturale estivo, sottolineando come gli eventi siano stati pensati come i capitoli di un unico racconto capace di valorizzare l’identità del territorio e coinvolgere pubblici di ogni età. La parola è poi passata all’assessore al Turismo Elisa Marinelli, che ha presentato il calendario degli eventi turistici e di intrattenimento, frutto di un lavoro di programmazione portato avanti negli ultimi quattro anni. «Abbiamo costruito un cartellone capace di parlare a bambini, famiglie, giovani e adulti, offrendo proposte diversificate e di qualità. L’obiettivo è quello di rendere San Salvo una destinazione sempre più attrattiva e accogliente durante tutta l’estate», ha spiegato Marinelli.

Tra gli eventi di maggiore richiamo spicca il Samsara Beach Adriatica Tour, in programma il 26 giugno, che porterà sul litorale sansalvese uno dei format più seguiti dell’estate italiana. Il 16 luglio sarà la volta di Le-One, artista particolarmente apprezzato dal pubblico giovane. L’evento clou dell’estate sarà invece il concerto di Noemi, in programma il 19 luglio, accompagnato dallo spettacolo dei fuochi d’artificio e destinato a richiamare migliaia di persone. Il 21 luglio andrà in scena “Pinocchio”, uno dei tre appuntamenti del teatro per ragazzi dedicati ai più piccoli. Tra gli appuntamenti culturali più attesi figura il XIV Premio Letterario Città di San Salvo, organizzato in collaborazione con la Fondazione BCC della Valle del Trigno. Il 30 luglio si terrà la premiazione della Sezione Giovani.

Il 2 agosto Debora Caprioglio sarà protagonista dello spettacolo dedicato al mito di Arianna nell’ambito del cartellone di teatro classico. Grande attesa anche per il concerto di Mazzocchetti, in programma il 7 agosto. L’8 agosto, in Piazza San Vitale, sarà rappresentato “Marcinelle. Storia di Minatori”, realizzato da Alt Academy Produzioni in collaborazione con il Teatro Stabile d’Abruzzo in occasione del 70° anniversario della tragedia di Marcinelle. Il 10 agosto tornerà il Diorama Festival, che ospiterà Venerus e Angelica Bove, proponendo una serata all’insegna della musica contemporanea. L’11 e il 12 agosto San Salvo Marina ospiterà il Vertical Summer Tour. Il 12 agosto tornerà anche “Abbracciamoci”, mentre il 13 agosto sarà la volta di “Nottambula”, che animerà il centro storico con musica, spettacoli e momenti di aggregazione.

Il 20 agosto si svolgerà la serata conclusiva della Sezione Classica del Premio Letterario Città di San Salvo. Tra le novità dell’edizione 2026 figura l’anticipo della Magnalonga, fissata al 22 agosto e confermata come uno degli appuntamenti più apprezzati per la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e del territorio. Dal 22 al 24 agosto si terrà inoltre il Festival Internazionale dei Giovani Talenti Pianistici ideato dal musicista sansalvese Michele Tarabborelli, che porterà in città giovani pianisti provenienti da diverse nazioni europee. Nel corso dell’estate troveranno spazio anche il Festival del Jazz, che continua il suo percorso di crescita internazionale grazie alla presenza di artisti come Fabrizio Bosso, Eleonora Strino Trio ed Emilia Zamuner Duo, oltre a eventi dedicati alla musica lirica.

Non mancheranno spettacoli di teatro dialettale, appuntamenti legati alla tradizione e alle produzioni che valorizzano la storia e l’identità dell’Abruzzo, visite guidate all’Acquedotto Romano e iniziative promosse dal Museo Civico. Ampio spazio sarà dedicato inoltre allo sport, con manifestazioni nazionali e internazionali, eventi di Muay Thai, camminate sportive, tornei e iniziative legate alla promozione del territorio e della mobilità sostenibile. In programma anche gli eventi organizzati da Roadab e la proiezione del film “Salvato dalla sabbia. Il mito della Parigi-Dakar”. Previsti inoltre gli eventi organizzati in collaborazione con la ASD New Academy Dance, con la partecipazione di Luciano Cannito e Daniele Doria, protagonisti di iniziative dedicate alla formazione e alla promozione della cultura della danza.

Il calendario comprende infine il ritorno del Ginway Festival e numerosi altri appuntamenti musicali, culturali e sportivi che interesseranno sia il centro storico sia San Salvo Marina. Nel corso della conferenza è stato rivolto un ringraziamento agli sponsor e alle aziende che hanno scelto di sostenere il calendario estivo, contribuendo alla realizzazione di una programmazione sempre più ricca e qualificata. L’Amministrazione comunale invita cittadini e turisti a partecipare agli eventi in programma, per vivere un’estate all’insegna della cultura, del turismo, della musica, dello sport e della valorizzazione dell’identità sansalvese.