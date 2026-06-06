Festival di Sanremo 2027: ufficializzate le date della 77ª edizione

Con la comunicazione delle date del Festival di Sanremo 2027, a febbraio dal 16 al 20, attraverso i profili social di Stefano De Martino, la gestione del nuovo direttore artistico ha ufficialmente inizio. De Martino, insieme a Williams De Liberatore, Direttore dell’Intrattenimento PrimeTime, sta già lavorando alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del festival.
Fonte RAI Ufficio Stampa: https://www.rai.it/ufficiostampa/assets/template/us-articolo.html?ssiPath=/articoli/2026/06/Rai-Sanremo-2027-le-date-della-77-edizione-52de5414-bb6d-439b-a82c-a7eb741e0999-ssi.html