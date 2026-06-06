Poggio Sannita, insediato il nuovo Consiglio comunale: nominata la Giunta e assegnate le deleghe

POGGIO SANNITA â€“ Si Ã¨ svolta nella mattinata di sabato 6 giugno 2026, dalle ore 11.15 alle 12.10, la seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale di Poggio Sannita, durante la quale sono stati ufficializzati la composizione della Giunta, le deleghe ai consiglieri di maggioranza e gli organismi consiliari previsti dalla normativa.

A guidare lâ€™amministrazione comunale sarÃ il sindaco Raffaele Policella, che ha presentato la squadra di governo e definito la distribuzione delle competenze tra assessori e consiglieri.

La Giunta comunale

La nuova Giunta Ã¨ composta da:

Raffaele Policella , sindaco, che mantiene direttamente le deleghe agli Affari generali e a tutte le materie non espressamente delegate.

, sindaco, che mantiene direttamente le deleghe agli e a tutte le materie non espressamente delegate. Nicolino Battista , vicesindaco, con deleghe ad AttivitÃ produttive, Commercio, Ambiente e Verde pubblico .

, vicesindaco, con deleghe ad . Giovanna Bartolomeo, assessore, con competenze in materia di SanitÃ , Politiche sociali e assistenziali e Personale.

Le deleghe ai consiglieri di maggioranza

Nel corso della seduta sono state inoltre assegnate specifiche deleghe ai consiglieri comunali di maggioranza:

Giulio Ricci : Cultura, Turismo e Politiche sullâ€™immigrazione.

: Cultura, Turismo e Politiche sullâ€™immigrazione. Angelino La Rocca : Agricoltura, Urbanistica e Supporto ai lavori pubblici.

: Agricoltura, Urbanistica e Supporto ai lavori pubblici. Mina Camperchioli : Comunicazione, Politiche giovanili e Transizione digitale.

: Comunicazione, Politiche giovanili e Transizione digitale. Cristofer Amicone : Sport, Impiantistica sportiva, Istruzione e Bilancio.

: Sport, Impiantistica sportiva, Istruzione e Bilancio. Ilaria Porrone: Pari opportunitÃ , Politiche di genere e Contrasto alle discriminazioni.

Ãˆ stato inoltre nominato Giulio Ricci quale capogruppo consiliare di maggioranza, mentre il ruolo di capogruppo di minoranza sarÃ ricoperto da Livia Mancini.

Commissione Elettorale Comunale

Il Consiglio ha proceduto anche allâ€™elezione dei componenti della Commissione Elettorale Comunale, presieduta di diritto dal sindaco.

Membri effettivi:

Mina Camperchioli (maggioranza)

Angelino La Rocca (maggioranza)

Ranieri Policella (minoranza)

Membri supplenti:

Nicolino Battista (maggioranza)

Giovanna Bartolomeo (maggioranza)

Tonino Amicone (minoranza)

Commissione per lâ€™aggiornamento dellâ€™albo dei giudici popolari

Costituita anche la commissione incaricata dellâ€™aggiornamento dellâ€™albo dei giudici popolari, composta da:

il sindaco Raffaele Policella , presidente di diritto;

, presidente di diritto; Ilaria Porrone , rappresentante della maggioranza;

, rappresentante della maggioranza; Livia Mancini, rappresentante della minoranza.

Con lâ€™insediamento del nuovo Consiglio comunale prende ufficialmente avvio il mandato amministrativo 2026-2031, con una squadra che punta a valorizzare settori strategici quali sviluppo del territorio, servizi sociali, digitalizzazione, cultura e partecipazione dei cittadini alla vita pubblica della comunitÃ .