RicettivitÃ  extralberghiera in Molise, contributi fino al 60% a fondo perduto per nuove strutture e attivitÃ  esistenti

CAMPOBASSO â€“ Un'importante opportunitÃ per chi vuole investire nel turismo in Molise. Ãˆ stato pubblicato il nuovo Bando per la ricettivitÃ extralberghiera, promosso dalla Regione Molise, che mette a disposizione oltre 13 milioni di euro per sostenere la crescita e il potenziamento dell'offerta turistica regionale.

L'iniziativa Ã¨ rivolta sia alle imprese giÃ attive sia a quelle di nuova costituzione che intendono avviare o sviluppare attivitÃ di accoglienza sul territorio molisano. Il bando prevede la concessione di contributi a fondo perduto fino al 60% delle spese ammissibili, con l'obiettivo di favorire investimenti qualificati e rafforzare la capacitÃ ricettiva della regione.

Tra le tipologie di strutture che possono beneficiare delle agevolazioni rientrano:

Case e Appartamenti per Vacanze (CAV);

Bed & Breakfast (B&B);

Campeggi;

Villaggi turistici;

Glamping;

Strutture ricettive all'aria aperta.

Le risorse finanziarie stanziate rappresentano un'occasione concreta per incentivare la nascita di nuove attivitÃ imprenditoriali e migliorare quelle esistenti, contribuendo allo sviluppo economico e turistico del territorio.

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 5 giugno 2026 e fino alle ore 12.00 del 5 agosto 2026.

Per consultare il bando completo, verificare i requisiti di partecipazione e presentare la domanda Ã¨ possibile accedere alla piattaforma regionale dedicata:

Portale Avvisi Regione Molise