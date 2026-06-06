Sanità digitale in Molise: operativo il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 con nuovi servizi online

Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) della Regione Molise, partito da qualche anno nella versione 1.0 è ora operativo nella versione 2.0, e offre una molteplicità di servizi funzionali e utili per il cittadino. Come è noto, Il FSE costituisce un archivio dinamico di documenti clinici e socioassistenziali personali che il cittadino può tracciare e consultare e condividerli, se ritiene opportuno, con i professionisti sanitari scelti. Tra le funzionalità operative ne ricordiamo alcune: 1. Certificati e Referti. Firmati digitalmente, sono utilizzabili a tutti gli effetti di legge. 2. Scelta e Revoca del Medico di Base.

Il servizio offre la possibilità di: - consultare l'elenco dei medici e dei pediatri disponibili nel distretto di appartenenza; - consultare le informazioni riguardanti il proprio medico; - effettuare online la scelta (o la revoca) del medico di base. 3. Visura Esenzioni. Il servizio consente di visualizzare le proprie esenzioni, siano esse per patologia, malattia rara, invalidità, reddito. 4. Autocertificazione esenzioni per reddito. Collegato al sistema Tessera Sanitaria (TS) del MEF, consente di autocertificare on-line la propria condizione per esercitare il diritto all'esenzione ticket per motivi di reddito. 5. Comunicazione di soggiorni in paese estero o variazione della regione di assistenza. Viene offerta la possibilità di: - Comunicare il soggiorno all'estero (se dura più di 30 giorni), al fine di applicare la sospensione del MMG/PLS come previsto dalle norme in vigore. - Comunicare il trasferimento ad altra ASL di appartenenza (Residenza) o altra ASL di assistenza (Domicilio sanitario), al fine applicare la revoca del MMG/PLS. Per lo sviluppo della versione 2.0 il Molise ha avuto accesso ai fondi PNRR sia per l’acquisizione delle tecnologie occorrenti sia per l’erogazione della necessaria formazione a tutti gli operatori sanitari al fine di creare una “cultura” digitale sanitaria.

I fondi a disposizione del Molise ammontavano a circa 3,8 Milioni di € e con giustificata soddisfazione possiamo affermare che tutti gli stringenti target previsti per la conferma del finanziamento sono stati raggiunti e ampiamente superati, come si può evincere dal prospetto inviatoci dal Ministero dell’Economia e Finanze: Questo traguardo rappresenta un passaggio chiave nel percorso di digitalizzazione della sanità. Il Fascicolo Sanitario Elettronico garantisce una maggiore attenzione alla presa in carico e alla continuità assistenziale, permettendo ai cittadini di avere la propria storia clinica sempre a disposizione e favorendo un dialogo continuo ed efficiente tra i medici di base e gli specialisti.

Il raggiungimento di questo importante target dimostra la capacità del nostro sistema sanitario di innovarsi, ed è un risultato che pone le basi per un'assistenza sempre più integrata, moderna e vicina ai bisogni dei pazienti. Un ringraziamento per questo importante passo va al Direttore Generale della Salute, Dr.ssa Mina Gallo, e al responsabile del FSE Ing. Riccardo Tamburro.

maggiori informazioni i cittadini possono consultare la sezione dedicata sul sito della Regione Molise e dell’ASReM e accedere al proprio FSE all'indirizzo: https://fse.regione.molise.it/fseui/auth/login

Campobasso, 6 giugno 2026

Commissario ad Acta - Avv. Marco Bonamico

Subcommissario - Sen. Ulisse Di Giacomo