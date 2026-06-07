Campobasso rinnova la tradizione dei Misteri: in migliaia per la storica sfilata del Corpus Domini

Si Ã¨ svolta questa mattina a Campobasso la tradizionale sfilata dei Misteri, uno degli appuntamenti piÃ¹ attesi delle celebrazioni del Corpus Domini.

I preparativi sono iniziati fin dalle prime ore del mattino al Museo dei Misteri, dove volontari e componenti dellâ€™Associazione Misteri e Tradizioni hanno curato gli ultimi allestimenti prima dellâ€™uscita degli Ingegni. I primi cinque Misteri â€“ Santâ€™Isidoro, San Crispino, San Gennaro, Abramo e Maria Maddalena â€“ sono stati sistemati allâ€™esterno della struttura, mentre gli altri otto sono rimasti nella Sala degli Ingegni in attesa della partenza. Alle 8, nellâ€™area adiacente al Museo dei Misteri, lâ€™arcivescovo di Campobasso-Bojano, monsignor Biagio Colaianni, ha celebrato la Santa Messa. A seguire, dalle 9, ha preso il via la vestizione dei figuranti chiamati a dare vita alle tredici macchine processionali protagoniste della manifestazione.

I numeri testimoniano la complessitÃ organizzativa dellâ€™evento: 76 personaggi in scena, tra cui 58 bambini e 16 adulti, 120 musicisti e 270 addetti al trasporto degli Ingegni. Alle 9:30 lâ€™uscita dal Museo ha dato ufficialmente il via alla sfilata. Come da tradizione, la partenza di ciascun Mistero Ã¨ stata preceduta dal gesto del caposquadra che, colpendo con un bastone la base della struttura, ha dato il segnale ai portatori per il sollevamento dellâ€™Ingegno. Ad accompagnare il corteo sono stati i cinque complessi bandistici che hanno eseguito la tradizionale marcia tratta dallâ€™opera MosÃ¨ in Egitto di Gioachino Rossini. La processione ha attraversato le vie cittadine seguendo il tradizionale percorso fino a Palazzo San Giorgio, dove Ã¨ stata effettuata la consueta sosta davanti al Municipio. Qui, intorno alle 13, lâ€™arcivescovo ha impartito la benedizione dal balcone principale del Palazzo di CittÃ . Al termine della cerimonia il corteo ha ripreso il cammino verso il Museo dei Misteri.

Lungo il percorso migliaia di persone hanno assistito al passaggio delle tredici macchine processionali: Santâ€™Isidoro, San Crispino, San Gennaro, Abramo, Maria Maddalena, Santâ€™Antonio Abate, Immacolata Concezione, San Leonardo, San Rocco, Assunta, San Michele, San Nicola e Sacro Cuore di GesÃ¹. Le origini della manifestazione risalgono alle rappresentazioni sacre promosse dalle confraternite cittadine. Alla metÃ del Settecento Paolo Saverio Di Zinno progettÃ² ventiquattro Misteri, dei quali si ha notizia certa della realizzazione di diciotto macchine processionali a spalla, costruite dai fabbri campobassani. Dopo il terremoto del 1805 ne sopravvissero dodici, ai quali si aggiunse nel 1959 il Mistero del Sacro Cuore di GesÃ¹, realizzato sulla base di un disegno attribuito allo stesso artista.

Le strutture portano in scena santi, angeli e figure della tradizione cristiana attraverso quadri viventi. I figuranti, bambini e adulti, vengono fissati mediante apposite imbracature e strutture metalliche nascoste dai costumi e dagli elementi scenografici, creando il caratteristico effetto della sospensione nel vuoto.





Tra le figure piÃ¹ riconoscibili della sfilata câ€™era anche questâ€™anno Italo Stivaletti, che da 37 edizioni interpreta il Diavolo nel Mistero di Santâ€™Antonio Abate. Accanto a lui la Donzella Rebecca Setaro, ventitreenne campobassana, sorella di Sarah Khalaf che aveva ricoperto lo stesso ruolo nellâ€™edizione del 2018. Migliaia di persone hanno seguito il passaggio dei Misteri lungo il percorso cittadino, confermando il forte richiamo di una manifestazione tra le piÃ¹ sentite e partecipate del Molise.