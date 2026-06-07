Geolier a Termoli per la data zero del tour negli stadi: oltre due ore e mezza di spettacolo all’Arena del Mare

Per la terza volta in quattro anni Geolier ha fatto tappa in Molise. Sabato 6 giugno l’Arena del Mare di Termoli ha ospitato la data zero del suo atteso tour negli stadi, davanti a migliaia di fan arrivati da diverse regioni d’Italia. Dopo Venafro nel 2023 e Campobasso nel 2025, l’artista è tornato in Molise scegliendo questa volta Termoli per ospitare le prove generali dello show che debutterà ufficialmente il prossimo 13 giugno allo Stadio San Siro di Milano.



L’artista era arrivato in città già da alcuni giorni per preparare nei dettagli uno show imponente, costruito per il debutto negli stadi e arricchito dalla presenza dell’orchestra, elemento che ha conferito ulteriore profondità a diversi momenti del concerto.

Secondo le informazioni diffuse nei giorni precedenti all’evento, erano già circa 9mila i biglietti venduti. Durante la serata, inoltre, si parlava di presenze complessive vicine alle 12mila unità, considerando anche gli ingressi acquistati nelle ultime ore. Numeri che hanno comunque confermato il grande richiamo dell’evento, con centinaia di fan già in attesa nelle ore precedenti all’apertura dei cancelli e una location presa d’assalto da persone arrivate da diverse regioni d’Italia.

Un anno fa, nella stessa location, ad inaugurare la stagione termolese dei grandi concerti era stato un altro artista napoletano, Gigi D’Alessio, anch’egli protagonista di una data zero. In quell’occasione il cantante aveva elogiato pubblicamente la città, affermando dal palco: «Se devi fare le prove, vai a Termoli. Perché come Termoli non ce n’è». D’Alessio aveva inoltre promesso che avrebbe consigliato Termoli anche ai colleghi, sottolineando l’accoglienza e l’energia ricevute dal pubblico molisano. Una coincidenza che richiama il rapporto di amicizia e collaborazione che lega i due artisti partenopei.

Per due ore e mezza il pubblico ha accompagnato ogni brano del rapper, tra successi consolidati e uscite più recenti. Non sono mancati pezzi come “OVER”, “CHIAGNE”, “NARCOS”, gli ultimi singoli “STELLE” e “AUTORITÀ”, oltre a “I P’ ME, TU P’ TE”, il brano con cui Geolier conquistò il secondo posto al Festival di Sanremo 2024, “TUTTO È POSSIBILE” e “COME VUOI”. Spazio anche a canzoni particolarmente amate dai fan come “MONEY”, “EPISODIO D’AMORE”, “FOTOGRAFIA” e “L’ULTIMA POESIA”, in una scaletta che ha offerto un’anteprima dello show destinato agli stadi.

Maxischermi ed effetti scenografici hanno fatto da cornice alle oltre due ore e mezza di spettacolo. Tra i momenti più apprezzati della serata l’esecuzione di “UN RICCO E UN POVERO”, che Geolier ha definito una delle sue canzoni preferite, proposta in una veste più intima grazie all’accompagnamento acustico e orchestrale. Applausi anche per l’ingresso di MV Killa, ospite del concerto per il duetto su “CADILLAC”, impreziosito da una scenografia dominata da una Cadillac verde sospesa sul palco. Grande impatto anche per il volo dell’artista sopra il pubblico: Geolier si è librato in aria per eseguire due brani del repertorio, regalando uno dei passaggi scenici più spettacolari dell’intero show.

Foto: Filippo Cantore