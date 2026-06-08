Trivento, la Scuola Primaria dell’Istituto Omnicomprensivo “Nicola Scarano” porta in scena “L’Isola che non c’è”

Gli alunni delle classi seconde e terze della Scuola Primaria dell’Istituto Omnicomprensivo “Nicola Scarano” di Trivento presenteranno “L’Isola che non c’è”, nell’ambito del progetto “Crescere insieme – Il teatro con noi”. L’iniziativa si inserisce nel Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027, all’interno del percorso dedicato a “Consapevolezza ed espressione culturale”, finalizzato a promuovere il potenziamento delle competenze, l’inclusione e la socialità.

Protagonisti dell’appuntamento saranno gli alunni che hanno preso parte al progetto nel corso dell’anno scolastico. Un percorso educativo e creativo che ha posto al centro valori come inclusione, amicizia, sogno e partecipazione, richiamati anche nella locandina dell’evento. L’appuntamento è in programma venerdì 19 giugno alle ore 17 presso il Centro polifunzionale. La messa in scena conclude il percorso svolto dagli alunni all’interno del progetto, offrendo loro l’opportunità di esprimersi attraverso il teatro e di condividere con il pubblico il lavoro realizzato durante l’anno scolastico.