La Giunta approva il nuovo assetto dello staff del presidente Roberti: entra Aida Romagnuolo, squadra a sette unità

Nella seduta della giunta regionale della tarda mattinata, è stata approvata all’unanimità (Iorio assente) la delibera che sancisce l’ingresso nello staff di segreteria del presidente Roberti dell’ex consigliera regionale Aida Romagnuolo, prima dei non eletti di Fratelli d’Italia alle Regionali del 2023. Le funzioni della Romagnuolo sono quelle di funzionario di elevata qualificazione, con un orario di 36 ore settimanali.

Ma la giunta ha ridisegnato l’assetto complessivo dello staff di segreteria (vedi riquadro) che risulta composto da sette unità: Claudio Pian, Linda Dall’Olio, Giuseppina Mascilongo, Aida Romagnuolo, Silvia Francescangeli, Donata Maria Concetta Ialonardi e Marianna Venditti.

La Ialonardi e la Venditti sono dipendenti regionali, Giuseppina Mascilongo è in posizione di comando presso la Regione, mentre per le altre unità si è reso necessario un contratto di collaborazione esterna, perché non si tratta di dipendenti pubblici.

Insomma uno staff nutrito, quello della segreteria della Presidenza, che si rafforza e che, sostanzialmente, non discutendo la professionalità individuale dei vari componenti, rispecchia anche la moltitudine delle “anime” politiche che sostengono la presidenza Roberti.