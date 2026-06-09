Agnone, giovani talenti sul palco: al Teatro Italo-Argentino il saggio di pianoforte e fisarmonica degli allievi di Pasquale Masciotra

AGNONE. La grande musica torna protagonista nel cuore dell’Alto Molise. Il prossimo 18 giugno, al Teatro Italo Argentino, si terrà l’atteso Saggio di Fine Anno degli allievi della scuola di musica diretta dal Maestro Pasquale Masciotra.

L’evento, che avrà inizio alle ore 21:00, rappresenta il culmine di un percorso di studio, dedizione e passione intrapreso dai giovani musicisti durante tutto l’anno accademico. Sul palco si alterneranno talenti emergenti che daranno prova della loro crescita artistica esibendosi con strumenti dal fascino intramontabile come il pianoforte e la fisarmonica.

Il saggio non è solo una vetrina per gli studenti, ma un vero e proprio appuntamento culturale per la cittadinanza di Agnone, invitata a condividere l’emozione della musica dal vivo. Il programma della serata, curato nei minimi dettagli dal Maestro Masciotra, spazierà tra diversi generi, mettendo in luce la versatilità tecnica e l’espressività raggiunta dagli allievi.

"Un evento aperto a tutti", come recita la locandina, che vuole celebrare l’impegno dei ragazzi e l'importanza dell'educazione musicale sul territorio.

L’ingresso per assistere alla serata è di 10 euro. Un’occasione imperdibile per sostenere i giovani talenti locali e godere di una serata all'insegna delle note e dell'emozione nel teatro simbolo della città.