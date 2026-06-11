Firmato il Patto di Amicizia tra Vasto e Atessa: un’alleanza nel segno della cultura, delle tradizioni e della collaborazione territoriale

.Il Comune di Vasto e il Comune di Atessa hanno ufficializzato oggi 10 giugno 2026 un Patto di Amicizia che rafforza i rapporti istituzionali e umani tra le due comunità, valorizzando un percorso di collaborazione già avviato in occasione della realizzazione del presepe monumentale che sarà allestito a dicembre 2026 in Piazza San Pietro, in Vaticano. L'iniziativa nasce dall'importante progetto affidato all'Associazione "Amici del Presepio" di Atessa dal Governatorato dello Stato Vaticano.

In questo contesto il Comune di Vasto ha messo a disposizione una tensostruttura in comodato gratuito per consentire ai maestri presepisti di operare nelle migliori condizioni, favorendo al tempo stesso il coinvolgimento di volontari della Diocesi di Vasto e della Comunità Papa Giovanni, impegnati nella lavorazione delle opere sotto la guida dell'architetto Molfetta. Il Patto di Amicizia avrà una durata di cinque anni, con rinnovo tacito salvo diversa volontà delle parti, e rappresenta un ulteriore passo verso la costruzione di relazioni stabili e proficue tra i due Comuni, nel segno della cooperazione e della valorizzazione delle eccellenze del territorio abruzzese.

Attraverso il Patto di Amicizia, Vasto e Atessa si impegnano a promuovere e incentivare lo scambio culturale, artistico, turistico ed economico, a sostenere iniziative congiunte dedicate alla valorizzazione delle tradizioni locali e dell'artigianato artistico e presepiale, favorendo il coinvolgimento delle associazioni, delle istituzioni, degli operatori economici e delle giovani generazioni. Presenti il sindaco Francesco Menna, gli assessori Nicola Della Gatta ed Anna Bosco, con i consiglieri provinciali Alessandro La Verghetta e Marianna Apilongo.

Per il Comune di Atessa ha firmato il documento il sindaco Giulio Sciorilli Borrelli. «Questo Patto di Amicizia rappresenta il naturale sviluppo di una collaborazione che ha già prodotto risultati significativi e che ha dimostrato come la condivisione di competenze, valori e tradizioni possa generare opportunità importanti per i territori. Siamo orgogliosi di contribuire a un progetto di grande prestigio come il presepe monumentale destinato a Piazza San Pietro e di consolidare oggi un rapporto che guarda alla crescita culturale, sociale e turistica delle nostre comunità», dichiara il sindaco di Vasto Francesco Menna. «La cultura, l'arte e le tradizioni popolari sono strumenti straordinari di dialogo e cooperazione. Con questo accordo rafforziamo un percorso comune che mette al centro la valorizzazione del patrimonio identitario, il sostegno alle associazioni e la promozione di progettualità condivise capaci di coinvolgere cittadini, giovani e operatori del territorio», afferma l'assessore alla Cultura e agli Affari istituzionali Nicola Della Gatta.