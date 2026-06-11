Rottamazione-quinquies, sÃ¬ della Commissione Bilancio di Campobasso: aiuto concreto per famiglie e contribuenti

La Commissione Bilancio del Comune di Campobasso, presieduta da Mariaconcetta Fimiani, ha concluso un articolato percorso di confronto e approfondimento che, nellâ€™ultima seduta â€“ alla quale ha partecipato anche lâ€™assessora al Bilancio Pina Panichella â€“ ha portato alla decisione di aderire alla Rottamazione-quinquies prevista dal decreto fiscale nazionale. Si tratta di un risultato importante, frutto di un lavoro di concertazione serio, condiviso e orientato esclusivamente allâ€™interesse dei cittadini. La Commissione ha infatti valutato con attenzione gli effetti della misura, riconoscendo nella definizione agevolata uno strumento utile per sostenere famiglie e contribuenti in un momento economico complesso

La Rottamazione-quinquies consente di estinguere i debiti versando solo il capitale e le spese di notifica/esecutive, con lâ€™azzeramento di sanzioni, interessi e aggio. Rientrano nella misura i carichi affidati allâ€™Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1Â° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, relativi a debiti tributari e non tributari, con lâ€™esclusione di quelli derivanti da pronunce della Corte dei conti.

Lâ€™adesione da parte degli enti locali richiede lâ€™adozione di un apposito provvedimento da pubblicare sul sito istituzionale e da trasmettere allâ€™Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2026. Una volta completato questo passaggio, i contribuenti potranno presentare domanda dal 16 settembre al 31 ottobre 2026, esclusivamente tramite le modalitÃ telematiche che saranno rese note dallâ€™Agenzia entro il 15 settembre 2026.

La proposta - richiesta dapprima in fase embrionale in Aula dai gruppi consiliari di Forza Italia e Popolari per l'Italia e, di seguito, piÃ¹ volte dai consiglieri Esposito, Colagiovanni, De Benedittis e, soprattutto, sollecitato l'argomento in commissione perchÃ© l'assessore inizialmente e, ancora oggi, dichiarandolo nella stessa commissione nella sua qualitÃ di commercialista, non era molto d'accordo - amplia ulteriormente la portata dellâ€™intervento, includendo anche la possibilitÃ di regolarizzare gli arretrati degli affitti degli alloggi comunali. Unâ€™opportunitÃ concreta per chi, anche senza volontÃ , si trova in una situazione di morositÃ nei confronti dellâ€™ente.

La Commissione Bilancio conferma cosÃ¬ il proprio ruolo di luogo di lavoro efficace e responsabile, capace di produrre atti utili e di rispondere alle esigenze reali della comunitÃ .

In un periodo segnato da difficoltÃ economiche diffuse, questa misura rappresenta un sollievo e una possibilitÃ di ripartenza, rafforzando il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni.

Lâ€™ultima parola ora spetta al Consiglio comunale che dovrÃ confermare la misura assunta allâ€™unanimitÃ dalla Prima Commissione permanente di Palazzo San Giorgio.