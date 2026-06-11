Tornano i campi scuola estivi “Anch’io sono la Protezione Civile”: oltre 9mila giovani coinvolti da giugno a settembre

Prende ufficialmente il via "Anch'io sono la Protezione Civile", il progetto nazionale promosso dal Dipartimento della Protezione Civile e realizzato in collaborazione con le Regioni, la Provincia Autonoma di Bolzano e le Organizzazioni di volontariato nazionali e locali. Un percorso di crescita, condivisione e consapevolezza che, da giugno a settembre, vedrà impegnati circa 9mila ragazzi, in 350 campi distribuiti su gran parte del territorio nazionale.

Nella consapevolezza che la tutela del bene comune e la sicurezza sono un gioco di squadra che si impara fin da piccoli, l'iniziativa punta a radicare nei giovani, dai 10 ai 16 anni, la cultura del rischio partendo proprio dal contesto in cui vivono. Per questo i criteri di iscrizioni - gestiti direttamente dalle Organizzazioni di volontariato che gestiscono i campi - premiano la residenzialità, permettendo ai partecipanti di fare un'esperienza formativa di protezione civile nel proprio territorio.

Il percorso formativo, articolato in una settimana di attività didattiche ed esercitative, spazierà dalla prevenzione degli incendi boschivi - focus originario del progetto nato nel 2007- alla conoscenza dei Piani di protezione civile comunali e del Sistema Nazionale di Protezione Civile, attraverso il rapporto diretto con le sue Componenti e Strutture Operative. Un modello virtuoso basato sulla sinergia tra le istituzioni locali e chi, ogni giorno, fa protezione civile sui territori per trasmettere alle nuove generazioni i valori della cittadinanza attiva e del servizio alla comunità.

«Un progetto che - sottolinea il Capo Dipartimento, Fabio Ciciliano - riveste un'importanza strategica perché investire sui giovani e sulla loro formazione rappresenta uno dei pilastri su cui poggia la cultura della prevenzione nel nostro Paese. I ragazzi che partecipano a questa esperienza non sono semplici spettatori, ma diventano attori consapevoli del nostro Sistema. Apprendendo le buone pratiche e la gestione dei rischi, sviluppano quella maturità che li renderà cittadini responsabili di domani, capaci di tutelare sé stessi, le comunità e l'ambiente che li circonda».

Nei campi scuola di "Anch'io sono la protezione civile", inoltre i partecipanti sperimentano il valore della coesione e dell'aiuto reciproco, un'esperienza profonda che permette a molti giovani, ogni anno, di avvicinarsi al volontariato di protezione civile, trasformando così il concetto di cittadinanza attiva in gesti concreti e condivisi.

Roma, 11 giugno 2026



