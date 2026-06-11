Agnone celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato: il 19 giugno una giornata tra sport, condivisione e integrazione

AGNONE. Unire le culture, superare le differenze e costruire una comunità sempre più aperta e inclusiva attraverso il linguaggio universale dello sport e del gioco. Con questo nobile intento, il prossimo venerdì 19 giugno 2026, Agnone ospiterà la Giornata Mondiale del Rifugiato, un evento speciale all'insegna dello slogan "Integrazione, partecipazione, sport e condivisione".

L'iniziativa nasce dalla sinergia tra il Comune di Agnone, il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) e la Comunità Alloggio "Alto Molise" di Agnone (IS), in stretta collaborazione con diverse realtà associative del territorio (Olympia, l'Associazione Nazionale Carabinieri, e altre sigle locali). La manifestazione propone un ricco programma di attività ludiche e sportive, interamente concentrate presso il Campo Sportivo "Civitelle", pensate per favorire l'incontro, la conoscenza reciproca e la convivialità tra i beneficiari dei progetti di accoglienza e l'intera cittadinanza.

Il programma della mattina: Caccia al tesoro tra le bellezze di Agnone

Le attività prenderanno il via alle ore 09:30 presso il Campo Sportivo "Civitelle" con una coinvolgente Caccia al tesoro per le vie di Agnone. Questa iniziativa prevede la formazione di squadre miste composte da cittadini e ospiti dei centri di accoglienza. Insieme, i partecipanti affronteranno un percorso a tappe mirato a scoprire le bellezze storiche e culturali del territorio, superando sfide e prove di cooperazione. Per tutti i partecipanti è previsto un premio simbolico e, a conclusione della mattinata, un momento di ristoro con bevande e snacks.

Il programma del pomeriggio: Calcio e convivialità

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17:00, i riflettori si riaccenderanno sul manto erboso del "Civitelle" per la Partita di calcio per l'integrazione. L'incontro sportivo vuole riaffermare il valore dello sport come strumento per abbattere le barriere culturali, promuovendo valori fondamentali quali l'amicizia, il rispetto reciproco, la collaborazione e l'inclusione sociale.

A coronamento della giornata di festa, al termine della partita, verrà offerto un buffet aperto a tutti, un momento conviviale gratuito e liberamente accessibile a tutti i presenti per concludere la manifestazione festeggiando insieme.

L'evento rappresenta un'importante opportunità per tutta la comunità di Agnone per incontrarsi, confrontarsi e crescere insieme, valorizzando le differenze per rafforzare il tessuto sociale locale. Gli organizzatori invitano calorosamente tutta la cittadinanza a partecipare numerosa a questa giornata di sport, divertimento e solidarietà.