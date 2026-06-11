Gildone celebra la 90ª Festa del Pane, al via tre giorni di festeggiamenti

Tradizione, fede, cultura e spettacolo: Gildone è pronta a vivere la 90ª edizione della Festa del Pane in onore di Sant’Antonio di Padova e del Sacro Cuore di Gesù, uno degli eventi più identitari e sentiti dell’intero territorio molisano. Dal 12 al 14 giugno 2026 il paese sarà animato da celebrazioni religiose, iniziative culturali, momentidi convivialità e spettacoli che richiamano ogni anno centinaia di visitatori, emigrati e fedeli.





Ad aprire i festeggiamenti sarà venerdì 12 giugno la presentazione del libro “Pane d’Acqua” di Luigi Pizzuto, seguita dalla tradizionale benedizione e accensione del fuoco in onore di Sant’Antonio. Nel corso della serata sarà inoltre attivo lo stand gastronomico in località Cerreto.

Sabato 13 giugno, giornata dedicata a Sant’Antonio di Padova, il programma prevede la celebrazione della Santa Messa, la benedizione del pane e l’apertura della mostra “L’Arte del Pane” dell’artista Vincenzo Paolillo, le cui opere impreziosiscono da anni gli allestimenti della manifestazione.





In serata spazio alla musica con il concerto di Fausto Leali, tra le voci più amate della musica italiana, che si esibirà in piazza regalando al pubblico una serata all’insegna delle emozioni e dei grandi successi della sua carriera.

Il momento più atteso dell’intera manifestazione sarà però domenica 14 giugno, quando il tradizionale Corteo del Pane si muoverà dalla Chiesa di San Rocco verso la Chiesa Madre. Dopo la Santa Messa solenne, prenderà il via la storica Processione del Pane, accompagnata dal complesso bandistico “Città di San Paolo di Civitate”. Una testimonianza di fede e devozione che da novant’anni rappresenta il simbolo più autentico della comunità gildonese. La giornata si concluderà con la rassegna folkloristica che vedrà esibirsi i gruppi “A Shcaffette” di Termoli, “Ri Ualanegli” di Pontelandolfo e “Giuseppe Moffa” di Riccia, offrendo ai presenti un viaggio tra musica, danze e tradizioni popolari.

L’edizione 2026 assume un significato ancora più speciale perché celebra il 90° anniversario della Festa del Pane, un traguardo importante che testimonia la forza di una tradizione tramandata di generazione in generazione e capace ancora oggi di unire l’intera comunità nel segno della fede, dell’accoglienza e della valorizzazione delle proprie radici.