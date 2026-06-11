SolidarietÃ  e territorio: inaugurata ad Agnone la nuova sede della Croce Rossa Italiana

AGNONE. Un presidio fondamentale che si rinnova e si radica ancora di piÃ¹ nel tessuto locale. Ãˆ stata ufficialmente inaugurata ad Agnone la nuova sede della Croce Rossa Italiana, un passo in avanti cruciale per rafforzare la presenza dellâ€™associazione nellâ€™area altomolisana e migliorare la capacitÃ di risposta alle esigenze della comunitÃ .

La cerimonia ha visto la partecipazione di figure istituzionali e vertici dell'associazione, tra cui il sindaco di Agnone Daniele Saia, il presidente del Comitato CRI di Isernia Fabio Rea, e il presidente regionale della Croce Rossa Giuseppe Mastromonaco, oltre a una folta e calorosa rappresentanza di vo

La nuova sede sorge in alcuni locali comunali adiacenti al municipio, concessi gratuitamente in comodato dâ€™uso dallâ€™Amministrazione comunale. Un gesto che il sindaco Saia ha voluto commentare esprimendo un profondo ringraziamento a chi, ogni giorno, si spende per il prossimo:

"Il lavoro dei volontari ha un valore sociale e sanitario inestimabile per la nostra popolazione. Questa concessione Ã¨ il nostro segnale concreto di collaborazione istituzionale a sostegno di chi dona il proprio tempo alla comunitÃ ."

L'inaugurazione Ã¨ stata anche l'occasione per presentare una serie di nuove attrezzature donate generosamente dagli imprenditori del territorio. Questi strumenti permetteranno di potenziare l'operativitÃ della CRI, specialmente in vista delle criticitÃ e delle emergenze tipiche della stagione invernale nelle zone montane.

Tra le donazioni ricevute spiccano:

Una speciale sedia sanitaria cingolata, fondamentale per il trasporto dei pazienti sulle scale in totale sicurezza.

Uno zaino di primo soccorso di ultima generazione.

Un telefono cellulare di servizio per coordinare tempestivamente gli interventi.

Una stufa elettrica per garantire il comfort dei volontari all'interno della sede.Un punto di riferimento per l'Alto Molise

L'evento si Ã¨ concluso tra la soddisfazione di tutti i presenti. Il nuovo presidio non sarÃ solo un ufficio, ma un vero e proprio punto di riferimento per l'assistenza sanitaria e socio-assistenziale di tutto l'Alto Molise, pronto a fare la differenza nei momenti del bisogno.