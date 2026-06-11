Il progetto SAI di Pescopennataro si allarga: accolto un nuovo nucleo familiare a Giuliopoli

PESCOPENNATARO / ROSELLO. Piccoli borghi che si ripopolano, storie che si intrecciano e un modello di accoglienza diffusa che continua a dare ottimi frutti. Il progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) di Pescopennataro taglia un nuovo, significativo traguardo: Ã¨ stata infatti accolta in questi giorni una nuova famiglia proveniente da Sudan, che andrÃ a risiedere ufficialmente a Giuliopoli, frazione del vicino comune di Rosello.

L'arrivo di questo nucleo familiare segna un momento importante per l'iniziativa di inclusione guidata dal comune alto-molisano. Con questo nuovo ingresso, il progetto SAI di Pescopennataro arriva a dare ospitalitÃ e supporto a un totale di 25 persone, confermandosi una realtÃ solida, capace di coniugare la solidarietÃ umana con il contrasto attivo allo spopolamento delle aree interne e montane.

Soddisfazione Ã¨ stata espressa dal sindaco di Pescopennataro, Pompilio Sciulli, che ha commentato con orgoglio il nuovo traguardo raggiunto:

"L'arrivo di questa nuova famiglia conferma la bontÃ e la lungimiranza del nostro modello di accoglienza integrata di cui abbamo chiesto l'ampliamento, Progetti come il SAI non sono solo un atto di solidarietÃ , ma rappresentano una vera e propria linfa vitale per le nostre comunitÃ montane, un argine concreto allo spopolamento dei piccoli borghi e delle loro frazioni. Accogliere significa far nascere nuove opportunitÃ di crescita e di scambio umano per l'intero territorio."