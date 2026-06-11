Teatro Italo Argentino: gli studenti dell'Omnicomprensivo "D'Agnillo" portano in scena "Il Viaggio del Girasole"

AGNONE. Il sipario del Teatro Italo Argentino di Agnone si prepara ad alzarsi su uno spettacolo speciale, carico di colori, musica ed entusiasmo. Questa sera, giovedÃ¬ 11 giugno alle ore 18:00, gli alunni del gruppo teatro dell'Istituto Omnicomprensivo "Dâ€™Agnillo - Molise Altissimo" saliranno sul palco per presentare il loro atteso musical intitolato "Il Viaggio del Girasole".

L'evento rappresenta il felice coronamento del progetto "M.A.I.A. â€“ A Mille Mani", un'iniziativa didattica ed educativa di grande valore che ha visto la partecipazione attiva e sinergica dei plessi scolastici di Capracotta e Carovilli. Attraverso il linguaggio del teatro e della musica, il progetto ha offerto ai giovanissimi studenti un'importante occasione di crescita espressiva, socializzazione e collaborazione.

Lo spettacolo, che promette di emozionare il pubblico di famiglie e cittadini, vanta la regia esperta di Diana Maddonni e le dinamiche coreografie curate da Maurizio Delli Carpini. Insieme, i direttori artistici hanno guidato i ragazzi in un percorso laboratoriale intenso, trasformando le loro energie in una messa in scena poetica e vivace, come evocato dalle allegre immagini della locandina tra arcobaleni, fiori e farfalle.

L'appuntamento di questa sera rimarca ancora una volta la centralitÃ della scuola molisana nella promozione della cultura e dell'arte tra i piÃ¹ giovani, valorizzando il talento dei piccoli attori del territorio dell'Alto Molise.

Tutta la cittadinanza Ã¨ invitata a partecipare presso il Teatro Italo Argentino per sostenere con un grande applauso l'impegno e la bravura di questi splendidi alunni