Kangourou della matematica, l’Omnicomprensivo “Nicola Scarano” di Trivento alla finale nazionale

L’espressione “Kangourou della matematica” richiama la simpatia del canguro e il rigore della matematica. Si tratta di una competizione internazionale nata in Australia negli anni Ottanta e oggi diffusa in numerosi Paesi, con l’obiettivo di promuovere la cultura matematica tra i giovani attraverso un approccio coinvolgente e orientato al ragionamento. In questo contesto si inserisce il risultato ottenuto dall’Istituto Omnicomprensivo “Nicola Scarano” di Trivento. Valentina Scarano, alunna della classe III B della scuola secondaria di primo grado, appartenente alla categoria Cadet, si è classificata sesta e parteciperà alla finale nazionale in programma l’11 luglio a Cesenatico (FC).

Organizzato in Italia dall’Associazione Kangourou Italia in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, il concorso propone quesiti a risposta multipla finalizzati a stimolare il ragionamento logico e la capacità di problem solving attraverso esercizi curiosi e creativi, diversi da quelli scolastici tradizionali. La competizione è rivolta agli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Gli studenti di Trivento sono stati guidati dalle docenti di Matematica e Scienze Fabiana Berardo e Valentina Di Lisa. Nella scuola di appartenenza si svolge la prima fase della gara in modalità online; successivamente è prevista una semifinale presso la sede referente indicata. Per l’Omnicomprensivo “Nicola Scarano” di Trivento la prova si è svolta presso l’Istituto “Romita” di Campobasso.

La finale si terrà a Cesenatico e, come previsto dall’organizzazione, ai partecipanti sarà offerto il soggiorno e l’ingresso per due giorni a Mirabilandia. Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Ida Cimmino, che si è congratulata con Valentina Scarano, augurandole ulteriori soddisfazioni nella finale nazionale e un futuro ricco di successi sul piano scolastico e personale. La dirigente ha inoltre rivolto il proprio augurio a tutti gli studenti dell’istituto, mentre si avvia alla conclusione un anno scolastico intenso e ricco di attività.







