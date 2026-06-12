Diocesi di Trivento – Nuove nomine del Vescovo e incarico a Don Francesco Martino a Roccaspromonte amministratore parrocchiale di Santa Maria della Pietà

La Diocesi di Trivento ha reso note le nuove nomine disposte dal Vescovo, che entreranno in vigore a partire dal 1° settembre 2026. Le decisioni, comunicate nel giorno del dodicesimo anniversario dell’Ordinazione episcopale del presule, sono state assunte dopo un momento di preghiera e di verifica delle disponibilità pastorali.

Le nomine riguardano le foranie di Trivento e Frosolone e prevedono diversi avvicendamenti e nuovi incarichi nelle comunità parrocchiali del territorio diocesano.

Forania di Trivento

Nella forania di Trivento sono stati disposti i seguenti incarichi:

Don Antonio Mascia è stato nominato parroco della Cattedrale di Trivento. Don Beniamino Ciolfi assumerà il ruolo di vicario parrocchiale della Cattedrale, oltre a essere addetto alla segreteria vescovile.

Don Erminio Gallo è stato nominato parroco della parrocchia di Santa Croce in Trivento, mentre Padre Marc Rasolofoson Henintsoa svolgerà il servizio di vicario parrocchiale nella stessa comunità, continuando anche il suo ministero presso la Rettoria di Sant’Antonio di Padova in Trivento.

Don Osvaldo Rossi guiderà la parrocchia di Santa Maria Assunta in Celenza sul Trigno, mantenendo anche la responsabilità della parrocchia di Santa Maria delle Grazie in San Giovanni Lipioni.

Padre Benny Joseph Thekkumkattil è stato nominato amministratore parrocchiale della Trasfigurazione in Torrebruna e di Santa Vittoria V. e M. in Guardiabruna.

Padre Francois Alijaona assumerà l’incarico di amministratore parrocchiale di San Biase, continuando al contempo il servizio presso la parrocchia di San Gregorio Magno in Pietracupa e la Rettoria di Sant’Antonio di Padova in Trivento.

Forania di Frosolone

Per la forania di Frosolone, le nomine prevedono:

Don Gino D’Avideo è stato nominato parroco di San Silvestro Papa in Civitanova del Sannio, mantenendo anche la parrocchia di San Nicola di Bari in Duronia.

Don Antonio Di Franco sarà parroco del Santissimo Salvatore in Castropignano, conservando anche la guida della parrocchia del Santissimo Salvatore in Casalciprano.

Padre Jean Pierre Rabenimanana è stato nominato amministratore parrocchiale di San Donato V. e M. in San Pietro in Valle e di San Carlo Borromeo in Acquevive di Frosolone.

Padre Adrien Randrianarisoa assumerà l’incarico di amministratore parrocchiale di San Nicola di Bari in Molise.

Incarico a Don Francesco Martino

Tra le nuove nomine spicca quella di Don Francesco Martino, che è stato nominato amministratore parrocchiale di Santa Maria della Pietà in Roccaspromonte. L’incarico rappresenta un nuovo servizio pastorale affidato al presbitero all’interno della vita della diocesi, a partire dalla data di decorrenza stabilita del 1° settembre 2026.

Le nuove disposizioni segnano un importante momento di rinnovamento per la Diocesi di Trivento, che continua il proprio cammino pastorale attraverso il servizio dei sacerdoti nelle diverse comunità locali.

