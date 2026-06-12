Il Tar sospende la riforma delle guardie mediche in Molise. Accolto il ricorso di 20 sindaci

Il Tar del Molise ha sospeso la riforma delle guardie mediche che riduceva le sedi operative in regione da 44 a 16, riforma varata dalla struttura commissariale nei mesi scorsi e che sarebbe dovuta entrare in vigore nei prossimi giorni.

Contro il provvedimento avevano presentato ricorso i sindaci di 20 Comuni della regione interessati dal taglio delle postazioni.

I giudici amministrativi ora hanno concesso la sospensiva e hanno fissato a novembre l'udienza di merito. "Quella di oggi Ã¨ un'ottima notizia per i molisani, questa riforma - ha commentato la sindaca di Casacalenda Sabrina Lallitto, uno dei Comuni che hanno firmato il ricorso - taglia fuori i piccoli centri e le aree interne. Abbiamo vinto la prima battaglia, ora continueremo a difendere il diritto alla salute dei nostri cittadini con la stessa determinazione. La salute dei nostri concittadini non Ã¨ in vendita".

La rete dei Comuni che si Ã¨ opposta ai decreti comprende: Baranello, Bonefro, Cantalupo del Sannio, Carovilli, Casacalenda, Cercemaggiore, Cerro al Volturno, Civitanova del Sannio, Gambatesa, Guglionesi, Lucito, Macchia Dâ€™Isernia, Montagano, Palata, Rocchetta a Volturno, San Martino in Pensilis, Santâ€™Angelo Limosano, Sessano del Molise, Torella del Sannio e Toro.

