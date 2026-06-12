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In vigore dal 15 giugno in Molise lo stato di grave pericolositÃ  per incendi

AttualitÃ 
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Dal 15 giugno al 15 ottobre sarÃ  in vigore sull'intero territorio regionale il periodo di grave pericolositÃ  per gli incendi boschivi.Lo stabilisce un decreto a firma del presidente della Regione, Francesco Roberti.
    

Contestualmente verrÃ  attivata, presso la Protezione civile regionale, la sala operativa unificata permanente.

Nel provvedimento viene anche ricordato "che Ã¨ obbligatoria l'osservanza di tutte le disposizioni, nazionali e regionali vigenti in materia" e che le trasgressioni ai divieti e alle prescrizioni "sono sanzionate e punite secondo la normativa vigente in materia".

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