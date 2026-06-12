In vigore dal 15 giugno in Molise lo stato di grave pericolositÃ  per incendi

Dal 15 giugno al 15 ottobre sarÃ in vigore sull'intero territorio regionale il periodo di grave pericolositÃ per gli incendi boschivi.Lo stabilisce un decreto a firma del presidente della Regione, Francesco Roberti.



Contestualmente verrÃ attivata, presso la Protezione civile regionale, la sala operativa unificata permanente.

Nel provvedimento viene anche ricordato "che Ã¨ obbligatoria l'osservanza di tutte le disposizioni, nazionali e regionali vigenti in materia" e che le trasgressioni ai divieti e alle prescrizioni "sono sanzionate e punite secondo la normativa vigente in materia".