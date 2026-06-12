Trivento, dal 1Â° settembre nuove nomine per la Cattedrale e Santa Croce

Tra le nomine pastorali annunciate dal vescovo Mons. Camillo Cibotti in occasione del dodicesimo anniversario della sua ordinazione episcopale, e che entreranno in vigore dal 1Â° settembre, vi sono anche quelle che interessano direttamente le comunitÃ ecclesiali della cittÃ di Trivento.

Per la parrocchia della Cattedrale di Trivento Ã¨ stato nominato parroco don Antonio Mascia, attuale guida della comunitÃ di Santa Croce. Ad affiancarlo sarÃ don Beniamino Ciolfi, nominato vicario parrocchiale della stessa comunitÃ e addetto alla segreteria vescovile. A Santa Croce, invece, don Erminio Gallo subentrerÃ a don Antonio Mascia alla guida della parrocchia. Al suo fianco opererÃ padre Marc Rasolofoson Henintsoa come vicario parrocchiale, continuando il servizio presso la Rettoria di Santâ€™Antonio di Padova.

Le nomine fanno parte del quadro degli incarichi annunciati dal vescovo per il prossimo anno pastorale e diventeranno effettive dal 1Â° settembre. Le decisioni, come precisato nel comunicato della diocesi, sono state adottate dopo un percorso di confronto e disponibilitÃ con i sacerdoti interessati. Â«A tutti vada la mia benedizione e lâ€™augurio di un buon camminoÂ», ha scritto mons. Cibotti nel messaggio diffuso dalla sede vescovile di Trivento.