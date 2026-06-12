Futuro di Villa Maria, cittadini e operatori in piazza per informare e sensibilizzare la comunitÃ 

Il futuro dei servizi sanitari che attualmente la Clinica Villa Maria garantisce al territorio sarÃ al centro del presidio informativo aperto ai cittadini in programma venerdÃ¬ 19 giugno alle ore 18.00, davanti alla stessa clinica, a Campobasso. Lâ€™iniziativa nasce per portare allâ€™attenzione pubblica una questione che non riguarda soltanto una struttura sanitaria, ma lâ€™equilibrio complessivo dellâ€™offerta di cura sul territorio, lâ€™accesso alle prestazioni, la continuitÃ assistenziale e il patrimonio di competenze professionali costruito in oltre settantâ€™anni di attivitÃ . Il nuovo scenario delineato dal Programma Operativo Sanitario 2026-2028 pone, infatti, interrogativi rilevanti sui possibili effetti per cittadini, pazienti, famiglie, lavoratori e professionisti sanitari, derivanti dalle determinazioni previste per Villa Maria.

presidio avrÃ un carattere informativo e civico. Non sarÃ una protesta, ma un momento pubblico per condividere dati, spiegare le ragioni della preoccupazione e raccogliere lâ€™attenzione della comunitÃ intorno a una questione che merita chiarezza, confronto e responsabilitÃ . Durante lâ€™iniziativa sono previsti brevi interventi della direzione della clinica, testimonianze di cittadini, pazienti, operatori e rappresentanti del territorio.

SarÃ inoltre avviata una raccolta firme a sostegno della continuitÃ degli attuali servizi sanitari erogati da Villa Maria e della richiesta che ogni decisione sul futuro della struttura tenga conto dellâ€™impatto concreto sulla comunitÃ . Â«Villa Maria non chiede privilegi, ma attenzione e valutazione. Prima di trasformare radicalmente un servizio sanitario, Ã¨ necessario misurarne il valore per i cittadini e per il territorioÂ», dichiara Enrico Di Nucci, Presidente del CDA della clinica.

Â«Per questo invitiamo cittadini, famiglie, operatori, istituzioni e rappresentanti della comunitÃ a partecipare al presidio e a far sentire una presenza civile, composta e responsabile. Difendere Villa Maria significa difendere un presidio sanitario che integra lâ€™offerta pubblica, contribuisce a ridurre le liste dâ€™attesa, garantisce prestazioni efficienti ed efficaci ai cittadini e tutela competenze ed esperienza costruite in oltre settantâ€™anni di storia.Â»

Appuntamento: venerdÃ¬ 19 giugno ore 18.00 davanti alla Clinica Villa Maria -Via Principe di Piemonte, 4 - Campobasso Casa Cura Villa Maria