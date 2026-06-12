Trivento, l’Omnicomprensivo “Nicola Scarano” conclude il progetto “Acqua bene comune”

Si è concluso nella sede universitaria di Pesche il modulo “Acqua bene comune”, parte del progetto “Educazione alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente – SNAI Alto Medio Sannio”. Protagonisti 22 alunni delle classi quarte della scuola primaria dell’Omnicomprensivo “Nicola Scarano” di Trivento.

Il progetto, tenuto dagli esperti dell’UNIMOL, i proff. Francesca Fantasma, Antonio Gioiosa ed Enrico Mirone, e dalla tutor maestra Angelina Lella, ha visto impegnati 22 alunni delle classi IVA e IVB della scuola primaria, plesso di Trivento dell’Omnicomprensivo “Nicola Scarano” di Trivento, uniti nella sfida per la sostenibilità e la tutela delle risorse idriche.

L’obiettivo principale è stato quello di sensibilizzare gli alunni sull’importanza dell’acqua non solo come elemento naturale ma come risorsa vitale ed esauribile, promuovendo pratiche di consumo consapevole, riduzione dello spreco e tutela degli ecosistemi acquatici. L’iniziativa si è focalizzata sulla cittadinanza attiva, sulla comprensione del ciclo idrico e delle proprietà dell’acqua, sulla gestione sostenibile e sulla presenza di acqua al di fuori della Terra.



La giornata finale non è stata una semplice uscita didattica ma un’esperienza da protagonisti: gli alunni hanno ricoperto il ruolo di “docenti per un giorno”, illustrando ai genitori e ai nonni presenti tutte le tematiche affrontate attraverso esperimenti e presentazioni video. Un momento di grande coinvolgimento e didattica ludica è stato quando i genitori sono stati chiamati a mettersi in gioco in prima persona, sfidandosi in un quiz interattivo sui temi dell’acqua, della sostenibilità e dell’estinzione di alcuni animali.

A chiudere il percorso, la consegna degli attestati di partecipazione e conclusione del modulo da parte della responsabile scientifica del corso, la professoressa Paola Fortini, e l’impegno condiviso a trasformare le buone pratiche apprese in aula in azioni quotidiane per la salvaguardia dell’acqua, un bene di tutti e per tutti.



