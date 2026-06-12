Sanità molisana, via al maxi piano da 21,6 milioni: nuove TAC, robot chirurgici e tecnologie per gli ospedali.

Nella giornata di ieri il Ministro della Salute Orazio Schillaci ha firmato l’Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari, Art. 20 – Legge n. 67/1988, denominato:

“Rinnovamento delle attrezzature ospedaliere della Regione Molise”.

L’investimento, ammontante a oltre 21 milioni di euro, comprende una serie di apparecchiature e attrezzature sanitarie come Tomografi computerizzati, Sistemi di monitoraggio, Ventilatori automatici, Angiografi, Unità radiologiche per le sale operatorie, Riuniti odontoiatrici, Colonne endoscopiche e laparoscopiche, Defibrillatori, Ecografi, Elettrocardiografi e molto altro.

L’ammodernamento riguarda i tre Presìdi Ospedalieri di Campobasso, Termoli e Isernia, gli Ospedali di Comunità e i Distretti sanitari, rendendoli più efficienti e performanti e migliorando l’offerta assistenziale pubblica.

Il nostro ringraziamento va a quanti hanno collaborato in modo determinante al raggiungimento di questo importante risultato per l’intera comunità moliSANA https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2026/E/ELENCO-APPARECCHIATURE-Rev06.00-(1).pdf

Campobasso, 12 giugno 2026

Il Commissario ad Acta – Avv. Marco Bonamico

Il Subcommissario – Sen. Ulisse Di Giacomo