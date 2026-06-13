Elezioni comunali 2026 ad Agnone: liquidati oltre 11mila euro per il lavoro straordinario dellâ€™Ufficio elettorale

Il Comune di Agnone ha disposto la liquidazione dei compensi per il lavoro straordinario svolto dal personale dellâ€™Ufficio Elettorale comunale in occasione delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026.

Con determinazione dirigenziale n. 347 del 10 giugno 2026, lâ€™ente ha approvato il pagamento complessivo di 11.038,34 euro a favore dei dipendenti impegnati nelle attivitÃ elettorali, relative al periodo compreso tra il 1Â° aprile e il 29 maggio 2026, nel pieno rispetto delle disposizioni normative in materia di consultazioni elettorali e lavoro straordinario.

Lâ€™attivitÃ Ã¨ stata necessaria per garantire il corretto svolgimento di tutti gli adempimenti connessi alla tornata elettorale, indetta con decreto del Ministero dellâ€™Interno e successivamente convocata dalla Prefettura di Isernia per lâ€™elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.

Nel provvedimento viene dato atto che il personale Ã¨ stato regolarmente autorizzato a svolgere lavoro straordinario nei limiti previsti dalla normativa vigente e che sono stati rispettati i criteri di rilevazione automatica delle presenze, come richiesto dalla legge.

Oltre ai compensi netti, lâ€™atto prevede anche gli oneri riflessi pari a 3.565,39 euro, comprendenti contributi previdenziali e IRAP. Lâ€™onere complessivo per lâ€™ente ammonta quindi a 14.603,73 euro, interamente coperto dal bilancio comunale, sul capitolo dedicato alle spese elettorali.

La liquidazione sarÃ effettuata con le competenze stipendiali del mese di giugno 2026 e trasmessa allâ€™ufficio personale per gli adempimenti successivi. I compensi saranno soggetti alle ordinarie ritenute di legge.

Il provvedimento conferma inoltre la regolare gestione amministrativa delle operazioni elettorali, svolte sotto la responsabilitÃ dellâ€™Area Amministrativa e con il coordinamento del Segretario Generale nei casi previsti dallo statuto comunale.