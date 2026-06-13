Agnone rinnova il patrocinio al Molise Pride: sostegno per il quarto anno consecutivo

Il Comune di Agnone ha concesso anche per questâ€™anno il patrocinio morale alla manifestazione Molise Pride, in programma il prossimo 25 luglio a Campobasso. Si tratta del quarto anno consecutivo in cui lâ€™amministrazione comunale decide di sostenere lâ€™iniziativa, confermando cosÃ¬ una linea di continuitÃ nel supporto a eventi dedicati ai diritti civili e allâ€™inclusione.

Agnone si affianca ad altri comuni del territorio che hanno giÃ espresso il proprio sostegno alla manifestazione, tra cui Capracotta, Castel San Vincenzo e Riccia, che hanno anchâ€™essi concesso il patrocinio nelle precedenti edizioni o per lâ€™edizione in corso.

Il Molise Pride, ormai appuntamento stabile nel calendario regionale, si svolgerÃ a Campobasso e vedrÃ la partecipazione di associazioni, cittadini e realtÃ sociali provenienti da tutta la regione e non solo. Lâ€™evento punta a promuovere la visibilitÃ e i diritti della comunitÃ LGBTQIA+, oltre a sensibilizzare sul tema dellâ€™inclusione e del contrasto alle discriminazioni.

Il rinnovo del patrocinio da parte di Agnone rappresenta quindi un ulteriore segnale di attenzione istituzionale verso queste tematiche, inserendosi in un percorso giÃ avviato da diversi enti locali del Molise.