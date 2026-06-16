Capracotta, sentieri pronti per l’estate: oltre 80 km di rete escursionistica riqualificata e nuovi progetti per la montagna

In questi giorni il Comune di Capracotta sta completando i lavori di falciatura e pulizia della rete sentieristica locale, rendendo nuovamente fruibili oltre 80 chilometri di percorsi immersi tra le montagne simbolo del territorio, Monte Campo e Monte Capraro. Sono già accessibili diversi itinerari, tra cui quelli che ricalcano le piste di Prato Gentile, la pista di skiroll e il Sentiero delle Pigne. Le dichiarazioni del Sindaco Cansido Paglione:

"In questi giorni stiamo ultimando i lavori di falciatura e ripulitura dei principali sentieri del nostro territorio, per rendere subito fruibile agli escursionisti, agli amanti della montagna e a tutti coloro che scelgono il turismo outdoor la nostra rete sentieristica di oltre 80 chilometri. Un patrimonio che attraversa alcuni degli angoli più belli di Capracotta, abbracciando soprattutto le nostre montagne simbolo, Monte Campo e Monte Capraro, e che permette di immergersi nella bellezza autentica di un ambiente ancora integro e ricco di fascino. Sono già percorribili i sentieri che ricalcano le piste di fondo di Prato Gentile, la Pista di Skiroll e il Sentiero delle Pigne, che parte a poca distanza dal centro abitato. Un'occasione per scoprire, passo dopo passo, quella "montagna di cose belle" che rappresenta la nostra identità e la nostra più grande ricchezza. Ma il nostro lavoro non si ferma qui. Grazie al finanziamento ottenuto nell'ambito del FOSMIT – Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane – nei prossimi mesi realizzeremo nuovi interventi per valorizzare ulteriormente l'area di Prato Gentile. Tra questi, un originale progetto di Land Art che consentirà di coniugare arte, paesaggio e natura, offrendo ai visitatori nuove occasioni di scoperta e meraviglia. Inoltre, il Comune si doterà di una Joelette, una speciale carrozzina da fuoristrada che consentirà anche alle persone con difficoltà motorie di vivere l'esperienza della montagna. Il nostro obiettivo è rendere sempre più accessibili i luoghi più belli del territorio, fino alla vetta di Monte Campo, affinché tutti possano ammirare e condividere la straordinaria bellezza del panorama che da lassù si apre sull'Appennino e sul mare Adriatico. Stiamo preparando al meglio la prossima stagione estiva perché crediamo che il futuro di Capracotta passi anche dalla valorizzazione del suo ambiente, dei suoi paesaggi e delle opportunità che offre a chi cerca natura, benessere e autenticità. Ogni sentiero ripulito, ogni progetto realizzato, ogni intervento di valorizzazione è un investimento sulla nostra comunità e sul futuro di Capracotta. Continuiamo a lavorare con impegno e determinazione perché la nostra montagna sia sempre più bella, accessibile e accogliente per tutti."