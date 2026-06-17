Dal progetto SAI di Agnone a Salcito: accolta la prima famiglia di origine turca, il sindaco Giovanni Galli dÃ  il benvenuto alla nuova comunitÃ 

SALCITO â€“ Una giornata significativa per la comunitÃ di Salcito, che ha accolto la prima famiglia di origine turca giunta sul territorio grazie al progetto di ampliamento SAI di Agnone. Un momento che segna un importante passo avanti nel percorso di integrazione e inclusione promosso dallâ€™amministrazione comunale.

Ad accogliere la famiglia sono stati il sindaco Giovanni Galli e il team del progetto SAI di Agnone, che hanno voluto testimoniare con la loro presenza la vicinanza delle istituzioni e lâ€™impegno a favore di una comunitÃ sempre piÃ¹ aperta e accogliente.

Â«Lâ€™accoglienza Ã¨ un valore che parla di umanitÃ , rispetto e futuro condivisoÂ», ha evidenziato il sindaco Giovanni Galli, sottolineando lâ€™importanza dellâ€™incontro tra culture diverse come occasione di crescita per lâ€™intero territorio.

Lâ€™arrivo della famiglia rappresenta un momento storico per Salcito e conferma la volontÃ dellâ€™amministrazione di sostenere percorsi di inclusione capaci di rafforzare il tessuto sociale e favorire nuove opportunitÃ di sviluppo.

Il Comune ha inoltre rivolto un ringraziamento al progetto di ampliamento SAI di Agnone per il lavoro svolto e per la collaborazione che ha reso possibile questo importante risultato.

Alla nuova famiglia, infine, il caloroso augurio di trovare a Salcito una casa, serenitÃ e nuove prospettive per il futuro, allâ€™interno di una comunitÃ pronta ad accoglierla e accompagnarla nel proprio percorso di integrazione.