Casacalenda, incendio nella notte al plesso scolastico comunale: impegnate quattro squadre dei Vigili del Fuoco

Intorno alle ore 2 di questa notte, i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso sono intervenuti a Casacalenda, in Corso De Gasperi, a seguito di un incendio che ha interessato il plesso scolastico comunale.

Le fiamme hanno coinvolto gran parte della struttura, interessando in particolare la copertura in legno dellâ€™edificio. Considerata la complessitÃ dellâ€™intervento e la necessitÃ di contenere rapidamente il propagarsi dellâ€™incendio, anche in ragione dellâ€™elevata intensitÃ delle fiamme e della presenza di edifici nelle immediate vicinanze, si Ã¨ reso necessario lâ€™impiego di quattro squadre dei Vigili del Fuoco.

Sul posto sono intervenuti due mezzi autopompa serbatoio (APS), unâ€™autobotte pompa (ABP) e unâ€™autoscala (AS), provenienti dai distaccamenti di Santa Croce di Magliano e Termoli, oltre che dalla sede centrale di Campobasso, per un totale di 13 unitÃ operative.

Per le attivitÃ di spegnimento Ã¨ stato necessario ricorrere anche allâ€™utilizzo di schiuma antincendio. Le operazioni, tuttora in corso, proseguono per garantire la completa estinzione dei focolai residui e la messa in sicurezza dellâ€™area interessata. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Larino per gli adempimenti di competenza.