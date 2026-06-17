Polisportiva Pegasus di Trivento: Jessica Kaur convocata nella rappresentativa molisana per il Trofeo Pinocchio 2026

Grande soddisfazione in casa ASD Polisportiva Pegasus per la convocazione di Jessica Kaur, classe 2014, nella rappresentativa del Molise che prenderÃ parte al Trofeo Pinocchio 2026, manifestazione nazionale giovanile di tiro con lâ€™arco organizzata dalla FITARCO e in programma a Terni il 20 e 21 giugno.

La giovane arciera Jessica Kaur con il campione olimpico Mauro Nespoli in occasione del Trofeo Pinocchio 2025 a Merano (BZ).



La giovane atleta della societÃ triventina rappresenterÃ il Molise nellâ€™importante appuntamento che ogni anno riunisce i migliori giovani arcieri provenienti da tutta Italia. Per Jessica si tratta di una significativa conferma dopo la partecipazione allâ€™edizione 2025, disputata a Merano (BZ), dove aveva ottenuto il decimo posto nella propria categoria.



Soddisfazione Ã¨ stata espressa anche dal presidente della Pegasus, Elio Fierro, per la convocazione dellâ€™atleta e per il lavoro svolto allâ€™interno della societÃ . Un riconoscimento va inoltre al tecnico Pierluigi Fierro, che segue con impegno e competenza il percorso sportivo dei giovani arcieri, contribuendo alla loro crescita sportiva e personale e alla promozione del tiro con lâ€™arco, una disciplina che, pur essendo meno conosciuta e mediatica rispetto ad altri sport, continua a coinvolgere e formare numerosi giovani atleti.

Lâ€™intera societÃ rivolge a Jessica i migliori auguri e un grande in bocca al lupo per lâ€™esperienza che la attende a Terni, dove sarÃ chiamata a rappresentare i colori del Molise.