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Incendio autovettura a Monteroduni

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Poco prima delle ore 15:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Isernia Ã¨ intervenuta in localitÃ  Monteroduni con un'autopompaserbatoio (APS) e un modulo antincendio per un incendio che ha coinvolto un'autovettura.

 

Il personale operativo ha provveduto allo spegnimento del veicolo e alla messa in sicurezza dell'area interessata dall'evento.

 

Nelle immediate vicinanze erano presenti alcune arnie, messe in salvo dalla squadra dei vigili del fuoco presente sul posto

 

Sono attualmente in corso gli accertamenti finalizzati a individuare le cause che hanno originato l'incendio.

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