Venafro, sospesa per 15 giorni la licenza di un noto locale del centro: provvedimento del Questore per motivi di sicurezza pubblica

Nell'ambito dell'attivitÃ di prevenzione e tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Questore di Isernia, Dr. Luigi Peluso, in data 16 giugno 2026, ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S., ha disposto la sospensione della licenza, per la durata di 15 giorni, con decorrenza dal 17 giugno 2026, di un noto esercizio pubblico del centro venafrano.

Il provvedimento Ã¨ stato adottato all'esito di approfonditi accertamenti svolti dalla Compagnia dei Carabinieri di Venafro e dall' attivitÃ prodromica volta all'emissione del provvedimento da parte della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura.

Dagli elementi raccolti Ã¨ emersa una situazione caratterizzata dal ripetersi, in un ristretto arco temporale, di episodi incidenti sull'ordine e sulla sicurezza pubblica, nonchÃ© da criticitÃ connesse alla gestione degli spazi esterni dell'esercizio, che hanno reso necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine.

Si Ã¨ pertanto ritenuto che la prosecuzione dell'attivitÃ potesse costituire un concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, disponendo la sospensione temporanea dell'autorizzazione.

La misura, di carattere preventivo e non sanzionatorio, Ã¨ finalizzata a tutelare la sicurezza dei cittadini e a richiamare i gestori dei pubblici esercizi al rispetto degli obblighi di vigilanza e controllo sugli avventori e sulle modalitÃ di conduzione dei locali.

ProseguirÃ l'attivitÃ delle Forze dell'Ordine, volta a garantire un attento monitoraggio delle problematiche di ordine e sicurezza pubblica sull'intero territorio provinciale.

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