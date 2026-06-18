Partecipa a Alto Molise

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Campodipietra, incendio in una rimessa agricola: recuperati i mezzi prima del crollo della struttura

AttualitÃ 
Condividi su:

Nel tardo pomeriggio di ieri, 17 giugno, intorno alle 19, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Campobasso sono intervenuti a Campodipietra, in contrada Colle Marcaccio, per un incendio che ha interessato una rimessa agricola.

Sul posto sono stati impegnati 11 vigili del fuoco con tre mezzi di soccorso. Il tempestivo intervento delle squadre ha consentito di contenere il rogo e di mettere in salvo i mezzi agricoli custoditi allâ€™interno della struttura prima del suo collasso.

Le operazioni si sono concluse con la bonifica dellâ€™area e la successiva messa in sicurezza del sito. Presenti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.

Condividi su:

Seguici su Facebook