Pescopennataro, al via il restyling della strada provinciale: il Comune ringrazia la Provincia di Isernia

PESCOPENNATORO. Importanti interventi di manutenzione e messa in sicurezza sono in corso sul territorio comunale di Pescopennataro. Hanno preso il via, infatti, i lavori di rifacimento completo del tratto della strada provinciale che attraversa l'intero centro abitato.

I lavori, che rientrano nelle attivitÃ di ordinaria amministrazione per il miglioramento della viabilitÃ , si svilupperanno in diverse fasi. Attualmente gli operai sono impegnati nella fresatura del vecchio manto stradale, operazione propedeutica alla successiva posa del nuovo asfalto.

L'intervento non si limiterÃ alla sola pavimentazione: il progetto prevede infatti un restyling globale della sicurezza stradale nel cuore del paese. Verranno realizzati nuovi dossi artificiali per il rallentamento della velocitÃ , una nuova segnaletica orizzontale, strisce pedonali e attraversamenti protetti, garantendo cosÃ¬ una maggiore tutela per i pedoni e per i residenti.

Il ringraziamento dell'Amministrazione Comunale

In concomitanza con l'apertura del cantiere, lâ€™Amministrazione Comunale di Pescopennataro ha voluto esprimere il proprio pubblico e sentito ringraziamento allâ€™Amministrazione Provinciale di Isernia per la tempestivitÃ e l'attenzione dimostrata.

"Un ringraziamento particolare va al Presidente Daniele Saia e all'Assessore ai Lavori Pubblici Manolo Sacco per la costante attenzione e la preziosa collaborazione dimostrate nei confronti della nostra comunitÃ ", si legge nella nota del Comune. "Grazie allâ€™impegno condiviso e alla proficua sinergia istituzionale, Ã¨ possibile affrontare con maggiore efficacia le esigenze del territorio, promuovendo interventi e iniziative a beneficio dei cittadini".

L'intervento sulla strada provinciale rappresenta un tassello cruciale per la vivibilitÃ del borgo alto-molisano. Come sottolineato dall'ente comunale, queste opere non solo risolvono in modo concreto i problemi storici di viabilitÃ e sicurezza stradale che affliggono le aree interne, ma contribuiscono in modo decisivo a migliorare il decoro urbano, rendendo il paese piÃ¹ accogliente, attrattivo e bello sia per i residenti che per i turisti.

L'Amministrazione di Pescopennataro ha infine rinnovato la propria gratitudine verso i vertici di via Berta per la vicinanza e il sostegno dimostrati, auspicando di poter proseguire lungo questo percorso sinergico di crescita, sviluppo e valorizzazione del territorio. I lavori proseguiranno nei prossimi giorni fino al completamento definitivo dell'opera.