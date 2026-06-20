Partecipa a Alto Molise

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Palata, incendio di unâ€™autovettura durante la marcia

AttualitÃ 
Condividi su:

Nella serata di oggi, intorno alle 20:40, una squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Termoli, composta da cinque unitÃ  operative con APS e modulo antincendio, Ã¨ intervenuta nel comune di Palata per lâ€™incendio di unâ€™autovettura.

Il conducente del veicolo, mentre era in marcia, ha notato del fumo fuoriuscire dal vano motore e ha prontamente abbandonato il mezzo. Poco dopo, l'autovettura Ã¨ stata completamente avvolta dalle fiamme.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare lâ€™incendio e mettere in sicurezza lâ€™area. Durante le operazioni di spegnimento si Ã¨ resa necessaria la temporanea chiusura del tratto di strada interessato.

Condividi su:

Seguici su Facebook