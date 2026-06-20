Palata, incendio di unâ€™autovettura durante la marcia

Nella serata di oggi, intorno alle 20:40, una squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Termoli, composta da cinque unitÃ operative con APS e modulo antincendio, Ã¨ intervenuta nel comune di Palata per lâ€™incendio di unâ€™autovettura.



Il conducente del veicolo, mentre era in marcia, ha notato del fumo fuoriuscire dal vano motore e ha prontamente abbandonato il mezzo. Poco dopo, l'autovettura Ã¨ stata completamente avvolta dalle fiamme.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare lâ€™incendio e mettere in sicurezza lâ€™area. Durante le operazioni di spegnimento si Ã¨ resa necessaria la temporanea chiusura del tratto di strada interessato.