Allerta Meteo in Molise: temporali e possibili grandinate nella giornata di domenica 21 giugno

La Protezione Civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse che interesserÃ il territorio molisano a partire dalla tarda mattinata di domenica 21 giugno 2026.

Secondo le previsioni, sulle aree interne della regione e nelle zone a ridosso dei rilievi si potranno verificare precipitazioni da isolate a sparse, prevalentemente sotto forma di rovesci o temporali ad evoluzione pomeridiana. I fenomeni sono attesi per un periodo compreso tra le 6 e le 9 ore successive all'inizio dell'evento.

Le precipitazioni potranno determinare quantitativi cumulati generalmente deboli, ma localmente moderati nelle aree maggiormente interessate dai temporali.

Particolare attenzione dovrÃ essere rivolta ai fenomeni piÃ¹ intensi che potrebbero accompagnare le celle temporalesche. La Protezione Civile segnala infatti la possibilitÃ di rovesci di forte intensitÃ , raffiche di vento, locali grandinate e frequente attivitÃ elettrica.

Le condizioni di instabilitÃ saranno favorite dal riscaldamento diurno e interesseranno soprattutto le zone montane e collinari dell'entroterra molisano, con possibili sconfinamenti verso le aree limitrofe nel corso del pomeriggio.

Si raccomanda alla popolazione di prestare attenzione durante le attivitÃ all'aperto, evitando di sostare in prossimitÃ di alberi, strutture precarie e corsi d'acqua durante il passaggio dei temporali. Gli automobilisti sono invitati a moderare la velocitÃ in caso di pioggia intensa e a prestare particolare cautela per possibili riduzioni della visibilitÃ .

La situazione sarÃ costantemente monitorata dagli enti preposti e ulteriori aggiornamenti verranno diffusi in base all'evoluzione delle condizioni meteorologiche.

Data dell'avviso: 20 giugno 2026

ValiditÃ : dalla tarda mattinata di domenica 21 giugno 2026 e per le successive 6-9 ore.