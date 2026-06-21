Vasto, si tuffa dal pontile e sbatte la testa sul fondale: uomo gravissimo, interviene lâ€™elisoccorso

Un tuffo, poi il silenzio e la corsa contro il tempo dei soccorritori. Ãˆ accaduto nel primo pomeriggio sul litorale di Vasto, dove un uomo di circa trentâ€™anni, Ã¨ rimasto gravemente ferito dopo essersi lanciato in mare dal pontile.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe calcolato male la profonditÃ dellâ€™acqua. Dopo il tuffo avrebbe infatti urtato violentemente la testa contro il fondale, riportando traumi che hanno fatto temere fin da subito il peggio. Le urla dei bagnanti hanno attirato lâ€™attenzione dei presenti e in pochi minuti Ã¨ scattata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i Vigili del Fuoco, la Polizia locale e i Carabinieri.

Le condizioni dellâ€™uomo sono apparse immediatamente gravi. Per questo Ã¨ stato richiesto anche lâ€™intervento dellâ€™elisoccorso del 118, decollato da Pescara, giunto sul posto per supportare le delicate operazioni di stabilizzazione del ferito. Per lunghi minuti la spiaggia Ã¨ rimasta con il fiato sospeso. Decine di persone hanno assistito alle manovre dei sanitari, mentre sul pontile e lungo lâ€™arenile si Ã¨ radunata una folla di curiosi e bagnanti.

Fonte Zonalocale: https://www.zonalocale.it/2026/06/21/si-tuffa-dal-pontile-e-sbatte-la-testa-sul-fondale-uomo-in-condizioni-gravissime/