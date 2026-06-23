Galleria di Gamberale, Saia: “Collegamenti più rapidi contro lo spopolamento, ora il rilancio del Sente-Longo"

Fondo Valle Sangro, Saia: “Nuova galleria passo decisivo per i collegamenti”



Si sono concluse nel pomeriggio le operazioni di scavo della galleria del cantiere di Gamberale, lungo la Fondo Valle Sangro, un’infrastruttura destinata a migliorare in modo significativo i collegamenti tra Molise e Abruzzo.

L’opera, una volta completata, renderà gli spostamenti tra i due territori più rapidi e sicuri, con ricadute importanti anche sul piano economico e sociale.

“È fondamentale garantire collegamenti efficienti tra i centri – ha dichiarato il presidente della Provincia e sindaco di Agnone, Daniele Saia – soprattutto nell’ottica di contrastare lo spopolamento. Tutti gli sforzi degli amministratori devono andare in questa direzione”.

Saia ha poi richiamato l’attenzione anche sul viadotto Sente-Longo, attualmente interessato da lavori, sottolineando la necessità di una rapida riapertura per ristabilire il dialogo tra i territori.

“Quella di oggi – ha concluso – deve essere considerata solo una tappa di un percorso più ampio di miglioramento e ripristino delle connessioni infrastrutturali tra Molise e Abruzzo”.