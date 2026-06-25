Poste Italiane: mobilitÃ  sostenibile nei piccoli comuni, nuove colonnine di ricarica in Molise

Lâ€™iniziativa rientra nel progetto aziendale Polis dedicato ai comuni con meno di 15mila abitanti Salgono a 28 le colonnine attivate negli ultimi due anni in 17 piccoli comuni del territorio

Campobasso/Isernia, 25 giugno 2026 â€“

Prosegue in Molise il programma di installazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche a cura di Poste italiane. Da inizio anno lâ€™azienda ha attivato altre 17 colonnine in 10 piccoli comuni della regione: Santa Maria del Molise (2), Matrice, Campolieto (2), Monacilioni, Carpinone (2), Vastogirardi, Longano, Roccasicura (2), Salcito (3) e Riccia (2). Collocate nelle aree di pertinenza degli uffici postali oppure in aree di proprietÃ comunale, le colonnine di ricarica sono accessibili a tutti i cittadini, anche se non clienti di Poste, 24 ore su 24, secondo le condizioni del gestore, esterno a Poste Italiane.

Il progetto. Lâ€™iniziativa rientra nel progetto Polis, che ha lâ€™obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale nei comuni con meno di 15mila abitanti. Il programma di installazione delle colonnine di ricarica passa attraverso la sottoscrizione di un protocollo dâ€™intesa tra Poste Italiane e le istituzioni locali, con il quale ogni comune interessato potrÃ fornire, senza alcun onere a carico dellâ€™amministrazione, un ulteriore servizio a cittadini e turisti, incentivando la mobilitÃ sostenibile. Con le ultime attivazioni, salgono a 28 le colonnine di ricarica attivate negli ultimi due anni da Poste Italiane in 17 piccoli comuni molisani.

Questi gli altri comuni finora coinvolti nel progetto: Gambatesa, Macchia Valfortore, Montagano, Pietracatella, Roccavivara, Santâ€™Elia a Pianisi e Torella del Sannio. Il programma Ã¨ in progress e in altri 30 piccoli comuni molisani si Ã¨ provveduto allâ€™installazione di ulteriori 57 colonnine, per un totale di 114 prese di ricarica, che saranno prossimamente allacciate alla rete e messe a disposizione dei cittadini.

Poste Italiane ha inoltre attivato la casella e-mail piccolicomuni@posteitaliane.it che puÃ² essere utilizzata dalle amministrazioni locali che intendono richiedere, senza alcun onere, lâ€™installazione delle colonnine di ricarica. In tutta Italia, sono giÃ piÃ¹ di 3.200 le colonnine di ricarica per veicoli elettrici installate da Poste Italiane nellâ€™ambito del Progetto Polis. Lâ€™iniziativa fa parte delle politiche mobilitÃ sostenibile e prevede, entro il 2026, lâ€™installazione di 5 mila stazioni di ricarica in circa 3.500 Comuni, sia nei parcheggi di Poste Italiane che nelle aree pubbliche

. Le colonnine sono dislocate lungo tutta Italia, con una distribuzione diffusa per il 35% al Nord, il 20% al Centro, il 30% al Sud e il 15% sulle isole, e quelle attualmente allacciate sono circa 1.500. Il Progetto Polis ha un ruolo fortemente strategico nel rafforzare il tessuto sociale dei piccoli centri e delle aree interne, potenziando le infrastrutture digitali, agevolando la transizione green e contribuendo a frenare il fenomeno dello spopolamento.