Isernia riceve il Premio Euroferr e rilancia il progetto della Transiberiana dâ€™Italia

Domenica 28 giugno 2026, a partire dalle ore 10:30 presso il Parco Urbano della Stazione Ferroviaria, si svolgerÃ la cerimonia di consegna del Premio Ferroviario Europeo "EUROFERR".

Nel corso della cerimonia saranno consegnati i riconoscimenti EUROFERR, ai Sindaci dei Comuni di Isernia, Roccaraso, Castel di Sangro, Carpinone, Rivisondoli e Pescocostanzo, oltre che al Presidente dell'Associazione "LeRotaie". L'iniziativa Ã¨ promossa dalla sezione italiana della "Association EuropÃ©enne des Cheminots", organizzazione ONLUS fondata nel 1961 ed insignita della Medaglia d'Oro dal Presidente della Repubblica Italiana nel 2011.

L'evento rientra nelle attivitÃ di valorizzazione del patrimonio ferroviario, della mobilitÃ dolce e delle tratte storiche del territorio, secondo quanto previsto dal Manifesto dei PrincÃ¬pi del Premio Ferroviario Europeo "Euroferr". L'Amministrazione comunale, nel ringraziare la citata Associazione per il premio che ha voluto riconoscere alla CittÃ di Isernia, intende cogliere l'occasione per promuovere e sostenere con forza il ripristino del capolinea della c.d. "Transiberiana d'Italia", il treno storico che originariamente concludeva il suo percorso proprio nel capoluogo di provincia.

Anche attraverso il supporto della sezione italiana dell'Associazione Europea Ferrovieri e dell'Associazione "Le Rotaie", sarÃ inoltrata alla Fondazione F.S. specifica richiesta in tal senso, rappresentando la completa disponibilitÃ dell'Amministrazione comunale a collaborare per raggiungere questo obiettivo che potrÃ rappresentare un ulteriore tassello per lo sviluppo turistico ed economico della cittÃ e dei Comuni molisani interessati dalla tratta ferroviaria storica Sulmona-Isernia.