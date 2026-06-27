Grande successo per la "Giornata One Health" al Neuromed: l’agnonese Luisa Di Menna tra i protagonisti della ricerca

POZZILLI / AGNONE. Si è conclusa con uno straordinario successo di pubblico e critica la Giornata One Health, un appuntamento di altissimo profilo scientifico svoltosi presso il Parco Tecnologico Neuromed – Centro Ricerche a Pozzilli. Una giornata interamente dedicata alla scienza, al dialogo, all'empatia e alla condivisione, culminata in un suggestivo momento di festa in musica.

Al centro del convegno, che ha visto la partecipazione di autorevoli specialisti ed esperti del settore, l'esplorazione delle nuove frontiere degli studi sul microbiota. I contributi scientifici della giornata hanno offerto una visione sempre più interconnessa e globale della salute, secondo il principio cardine del modello "One Health", che unisce la salute umana, animale e ambientale.

Grande entusiasmo hanno suscitato i Laboratori Aperti, un'iniziativa che ha permesso ai visitatori di entrare nel cuore pulsante dell'IRCCS Neuromed, osservando da vicino il lavoro quotidiano dei ricercatori che contribuisce al progresso della ricerca scientifica e allo sviluppo di nuove cure.

L'orgoglio di Agnone: la dottoressa Luisa Di Menna

Tra i ricercatori protagonisti dei Laboratori Aperti spicca una figura ben nota e stimata nell'Alto Molise: la nostra concittadina agnonese Luisa Di Menna, dottoressa in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche, impegnata presso il Laboratorio di Neurofarmacologia del Centro Ricerche IRCCS Neuromed.

Nel video di presentazione dell'evento, la dottoressa Di Menna ha spiegato con passione e chiarezza la filosofia che guida il suo lavoro quotidiano:

"Come ricercatrice, ogni giorno vedo quanto le sfide sanitarie richiedano un approccio multidisciplinare e integrato. Studiare una malattia significa non solo comprenderne l'effetto sull'uomo, ma significa correlarlo alle condizioni ambientali e alla sanità animale. One Health per me rappresenta un modello di ricerca innovativo, capace di anticipare i problemi, di promuovere nuove strategie e di migliorare la qualità della vita. Per me One Health è salute condivisa."

Il brillante impegno della dottoressa Di Menna nella ricerca neurofarmacologica rappresenta un profondo motivo di orgoglio per l'intera comunità di Agnone, che si conferma ancora una volta fucina di talenti capaci di distinguersi a livello scientifico e nazionale.

La manifestazione si è chiusa in un clima di grande festa, dove le note musicali, i sorrisi e i momenti di convivialità hanno dimostrato come la salute non sia solo assenza di malattia, ma anche incontro, partecipazione attiva e spirito di comunità.

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