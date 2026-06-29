UIL: in Molise l'IMU Ã¨ tra le piÃ¹ basse, ma il peso fiscale resta elevato

In vista della scadenza dell'acconto IMU di giugno, lo studio del Dipartimento Stato Sociale, Politiche Economiche Fiscali e Previdenziali della UIL nazionale fotografa una fiscalitÃ immobiliare diseguale sul territorio, legata piÃ¹ alle scelte dei Comuni e a un catasto datato che alla reale capacitÃ contributiva dei cittadini. Sui capoluoghi molisani i numeri non destano allarme: a Campobasso l'IMU sulle seconde case costa in media 844 euro l'anno (422 di acconto), sotto la media nazionale di 979 euro; sulla prima casa di lusso il prelievo Ã¨ di 890 euro, anch'esso inferiore alla media nazionale di 932.

A Isernia il dato Ã¨ ancora piÃ¹ contenuto: 730 euro annui per le seconde case e appena 416 per le prime case di lusso, tra i valori piÃ¹ bassi rilevati a livello nazionale. "Numeri che, isolati, non raccontano un'emergenza fiscale locale", spiega il Segretario Generale UIL Molise Gianni Ricci. "Ma sarebbe un errore leggerli fuori dal contesto in cui vivono i molisani, perchÃ© la pressione fiscale reale di un territorio non si misura su una singola imposta, ma sul rapporto tra quanto si paga complessivamente e quanto si guadagna". Il Molise resta infatti tra le regioni con le retribuzioni medie piÃ¹ basse d'Italia, insieme a Basilicata e Calabria, in un Paese dove i salari reali non hanno ancora recuperato il potere d'acquisto eroso dall'inflazione. A questo si somma un dato spesso sottovalutato:

il Molise Ã¨ una delle cinque regioni italiane â€” con Lazio, Campania, Calabria e Abruzzo â€” sottoposte a piano di rientro dal deficit sanitario e per questo costrette ad applicare automaticamente l'addizionale regionale IRPEF ai livelli massimi previsti dalla legge, fino al 3,33% sui redditi piÃ¹ alti, a fronte di un minimo nazionale dell'1,23% e di regioni come la Valle d'Aosta ferme allo 0,70%. Una tassazione che colpisce ogni busta paga e ogni pensione, indipendentemente dal valore della casa in cui si vive. "Un'IMU leggera su salari leggeri e su un'addizionale IRPEF tra le piÃ¹ pesanti d'Italia non Ã¨ un sollievo, Ã¨ la fotografia di una fragilitÃ economica strutturale", continua Ricci. "Il Molise paga meno IMU perchÃ© il mercato immobiliare locale vale meno, non perchÃ© sia un territorio favorito: lo stesso euro, qui, pesa molto di piÃ¹ che altrove, perchÃ© si toglie da stipendi piÃ¹ bassi e si aggiunge a un fisco regionale giÃ al massimo consentito".

La UIL Molise rilancia le richieste della UIL nazionale: riforma strutturale che rafforzi la progressivitÃ dell'imposizione, alleggerisca il carico su lavoro e pensioni, contrasti l'evasione e aggiorni i valori catastali senza aumenti automatici, garantendo invarianza di gettito e tutela delle fasce piÃ¹ esposte.

"Per il Molise serve soprattutto un piano serio per uscire dal commissariamento sanitario, che ci costringe a questa addizionale al massimo, oltre a politica industriale e occupazione di qualitÃ : solo cosÃ¬ smetteremo di essere, insieme, la regione che guadagna meno e paga di piÃ¹", conclude Ricci.