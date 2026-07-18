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Agnone, il Comune mette all'asta il Rifugio di Montecastelbarone: offerte entro il 21 agosto

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Il responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Agnone, in esecuzione della determinazione nÂ° 420 del 16/07/2026, rende noto che il 25 agosto 2026 alle ore 9.30 nella sede comunale, in salita Giuseppe Verdi 9, si procederÃ  all'Asta Pubblica per l'alienazione dell'immobile sito in Agnone in localitÃ  Montecastelbarone di proprietÃ  comunale "Rifugio di Montecastelbarone".

L'incanto viene svolto con il metodo delle offerte segrete, in aumento. Per poter partecipare all'asta si dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Agnone un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

Le domande dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21 agosto 2026


 

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