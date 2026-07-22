Denuncia di un cittadino: "Perdita d'acqua da oltre un mese alle Macchie Lunghe. Tre segnalazioni alla Grim, ma nessun intervento"

AGNONE â€“ Una perdita d'acqua lungo la strada interpoderale in localitÃ Macchie Lunghe, nella contrada Case Sparse, sarebbe presente da oltre un mese senza che il problema sia stato risolto. A denunciarlo Ã¨ un cittadino ,che parla di una situazione giÃ segnalata piÃ¹ volte agli enti competenti.
Secondo quanto riferito, sarebbero state inoltrate tre segnalazioni ufficiali alla Grim, oltre a diverse comunicazioni verbali al Comune di Agnone. Nonostante ciÃ², la perdita continuerebbe a disperdere acqua senza che, a quanto denunciato, sia stato effettuato alcun intervento risolutivo.
Â«La Grim continua a invitare i cittadini a un uso responsabile della risorsa idrica â€“ afferma il cittadino â€“ ma nei fatti dimostra ancora una volta una grave inefficienza nella gestione delle segnalazioniÂ». Lo stesso cittadino esprime inoltre apprezzamento per quei sindaci che hanno manifestato pubblicamente la propria presa di distanza dalla gestione della societÃ .
Nel mirino anche il servizio di assistenza della Grim. Â«Esiste un contatto per il pronto intervento â€“ aggiunge â€“ ma, nonostante le segnalazioni, dopo settimane e persino mesi non arriva alcuna risposta concretaÂ».
Critica infine la nuova gestione delle bollette idriche, definite Â«piÃ¹ difficili da comprendere e notevolmente aumentateÂ» rispetto al passato.
Alla denuncia sono state allegate alcune fotografie che documenterebbero la perdita d'acqua lungo la strada interpoderale. Resta ora l'auspicio che gli enti competenti intervengano rapidamente per eliminare lo spreco di una risorsa preziosa, soprattutto in un periodo in cui ai cittadini viene richiesto di limitarne i consumi.