Tiro con lâ€™arco, Campionati Italiani 3D: argento e piazzamenti di rilievo per la Pegasus di Trivento

Fine settimana ricco di soddisfazioni per lâ€™ASD Polisportiva Pegasus di Trivento ai Campionati Italiani 3D di tiro con lâ€™arco, disputati a Schilpario (BG). Le arciere della societÃ molisana, accompagnate dal tecnico Pierluigi Fierro, hanno ottenuto risultati di rilievo nelle rispettive categorie.

A salire sul podio Ã¨ stata Deborah Griguoli, che ha conquistato la medaglia dâ€™argento nella specialitÃ Longbow, categoria Under 20. Buona anche la prova di Jessica Kaur, settima classificata nella categoria Under 20 arco compound. Prima esperienza in un Campionato Italiano 3D, invece, per Irene Scampoli, che ha concluso la propria gara al 37Â° posto su 74 partecipanti nella categoria arco nudo Over 20.

La societÃ ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti dalle proprie atlete, sottolineando anche il contributo del tecnico, che le ha seguite e sostenute nel corso della manifestazione. Ha inoltre evidenziato come i risultati ottenuti a Schilpario siano il frutto del lavoro svolto durante la stagione.