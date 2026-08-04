Elly Schlein oggi ad Agnone: visita all’ospedale Caracciolo per la difesa della sanità nelle aree interne

“Abbiamo l’onore di accogliere ad Agnone la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein. Arriverà nella nostra città oggi, 4 agosto, e alle ore 18:00 si recherà all’ospedale Caracciolo. La visita sarà occasione di confronto sulle criticità del nostro presidio ospedaliero di area disagiata, sul rischio di riconversione in ospedale di comunità e sulla necessità di garantire ai cittadini delle aree interne lo stesso diritto alle cure di chi vive nei centri più popolosi. La tutela della sanità pubblica nelle aree più marginali d’Italia è una battaglia che deve essere sostenuta in ogni sede, soprattutto in quelle nazionali

Siamo certi che Schlein continuerà a farsi portavoce delle nostre esigenze, come già in passato altri esponenti dem hanno fatto a livello nazionale e locale. Intanto, ringrazio il Partito Democratico e il circolo locale ‘Libero Serafini’ per aver promosso questa visita. Dopo Agnone, Schlein si sposterà a Capracotta”. Queste le parole del sindaco di Agnone, Daniele Saia.