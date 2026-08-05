Vasto incendio a Montefalcone nel Sannio, squadre al lavoro senza sosta

Proseguono senza interruzioni le operazioni per domare il vasto incendio che dalla giornata di ieri interessa lâ€™area boschiva di Montefalcone nel Sannio. Le fiamme, sviluppatesi su piÃ¹ fronti, hanno richiesto un imponente dispiegamento di forze.

Le attivitÃ di spegnimento e bonifica sono andate avanti per tutta la notte e continuano anche in queste ore. Sul posto sono impegnate tre squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dalla sede centrale di Campobasso e dal distaccamento di Termoli, con il supporto dei volontari della Protezione Civile e del personale AIB della Regione Molise.

Per contrastare il rogo nelle zone piÃ¹ impervie, dove lâ€™accesso da terra risulta particolarmente difficoltoso, Ã¨ stato impiegato anche un Canadair, attualmente operativo nellâ€™area interessata dallâ€™incendio.

Nel frattempo, i soccorritori sono intervenuti anche su un secondo fronte nel comune di Mafalda, dove un incendio di vaste proporzioni si Ã¨ sviluppato in prossimitÃ della Strada Statale. Sul posto Ã¨ arrivata una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Santa Croce di Magliano, successivamente affiancata da una squadra di rinforzo proveniente da Termoli.

La situazione resta sotto costante monitoraggio da parte delle autoritÃ e della Sala Operativa, mentre proseguono gli interventi di spegnimento e bonifica delle aree percorse dal fuoco.



